Mesi senza un dichiarato vincitore, negli anni è successo tante volte, i premi che non verranno mai ritirati del Superenalotto.

Probabilmente, la maggior parte dei giocatori che vincono e non ritirano i propri premi, non sanno di aver vinto. Come fanno? Non conoscono il regolamento, il che è paradossale per chi compra un biglietto per giocare, ma è così.

Anzi, per non fare la loro fine, controllate tutti i numeri di Superenalotto, Lotto, 10eLotto, Simbolotto dell’estrazione di sabato 29 gennaio. Ad ogni modo, in tanti non avranno fatto caso al codice univoco che permetteva loro di partecipare al gioco ed all’evenienza, controllare la vittoria.

Superenalotto: quanti premi dimenticati

Non c’è neanche bisogno di essere tanto “informatici” per controllare le vincite perché oltre all’app ed al sito del Superenalotto, ci si può anche recare in un punto vendita Sisal e sarà il rivenditore ad effettuare il controllo. Per ritirare l’eventuale vincita, entro 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, c’è bisogno ovviamente del biglietto, che sia originale ed integro. Al novantesimo giorno, i soldi tornano a disposizione dello Stato e la vincita è andata in fumo.

Eppure, per quanto facile possa essere, ripetiamo che molti soldi vengono dimenticati, come i 50mila euro mai ritirati in Calabria e tante altre vicende assurde. Intanto, a novembre del 2021, c’è stata la settimana della Superstar Black Week che ha dei numeri clamorosi, in quanto a premi mai richiesti dal vincitore. Infatti, tra 23, 25 e 27 novembre 2021, furono messi in palio premi sicuri fino a 50.000 euro, cento al giorno per un totale di trecento.

Eppure, guardate quanti non sono mai stati ritirati. Nelle Marche ci sono state tre vincite, una mai riscossa a Fermo. Poi altre tre in Molise, anche qui una non riscossa a Campobasso. Ed ancora, tredici vincite sono andate in Piemonte ed una non è stata ricevuta dal giocatore a San Maurizio D’Opaglio, in provincia di Novara. Delle 10 in Sardegna, una non è stata riscossa a Macomer, in provincia di Nuoro. Con essa, una ad Oppeano, in provincia di Verona, per le 15 vittorie venete, mentre a fare il record è la Lombardia. Sono 47 le vincite, di cui 6 non riscosse a Lurago d’Erba, in provincia di Como, Roncadelle e Orzinuovi, in provincia di Brescia, a Milano e nelle province di Melzo e Pavia.