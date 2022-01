Il Superenalotto sommerge ancora una volta di soldi i fortunati vincitori dell’ultimo concorso. Si vince quindi, ancora.

Cosa resterà di quest’ultimo concorso del Superenalotto? La certezza che non sempre indovinare più punti porta al premio più alto in denaro. Una contraddizione? Una bizzarria di questo gioco tanto amato? Chissà, resta la cronaca dei fatti. I “4” spesso comandano.

Si gioca ancora una volta al Superenalotto ed ancora una volta si vince, la regola sembra ormai impossibile da smentire, perchè di regola di fatto si tratta. Si vince al Superenalotto, sempre. Certo non per forza il primo premio il “6” che manca dai radar ormai dallo scorso maggio ma si vince lo stesso e si vince anche bene. Gli italiani hanno ormai realizzato che il gioco può rappresentare l’unica opportunità per diventare, di fatto, ricchi in pochissimo tempo, questione di minuti insomma. L’unico strumento possibile che conduce alla ricchezza immediata.

I tempi incerti, le condizioni spesso drammatiche di alcuni contesti, non fanno altro che spingere gli italiani nelle braccia della dea fortuna, nelle sue grazie, si spera. Il jackpot intanto, come si si è detto, non mostra ancora il suo volto. Tanti, troppi mesi dall’ultima volta, dai giorni di Montappone, nelle Marche. In quel caso i milioni furono 156. Oggi, il montepremi rasenta i 150 milioni di euro, insomma ci avviciniamo. Le ultime notizie ci dicono che in quanto a vittorie gli italiani sono messi bene. Vittorie in alcuni casi anche abbastanza consistenti.

Superenalotto, si vince ancora, il “4” è davvero oro: i premi consegnati dopo l’ultima estrazione

Questo concorso, l’ultimo del 27 gennaio ha portato alla gloria ben sei fortunati giocatori, ognuno con un “5” di tutto rispetto, 33.616,05 euro. Non parliamo certo di quelle cifre che di colpo ti rivoluzionano la vita, questo è vero, ma ci troviamo di fronte in ogni caso ad una vincita che qualcosa di certo lo regala, per lo meno un briciolo di tranquillità e serenità. In questa fase, vincere può essere davvero importante. Resta certo il rimpianto, però, per non aver indovinato l’ultimo numero, che avrebbe certo spazzato via ogni minima preoccupazione, incertezza e quant’altro.

Di seguito tutte le vincite riscontrate dopo l’ultimo concorso del 27 gennaio 2022

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 6 punti 146.307.613,68 € 0 5 punti + Jolly – 0 5 punti 33.616,05 € 6 4 punti 477,79 € 442 3 punti 34,60 € 18.036 2 punti 6,32 € 303.630

A vincere però un premio più consistente sono però paradossalmente i “4 oro”, un punteggio insomma più basso che però porta ad un premio più alto, ben 47.779,00 euro. Niente male insomma se si considera di aver, di fatto, indovinato un numero in meno. Di seguito tutti gli altri premi assegnati:

remio Valore in Euro (€) Vincitori 5 punti + SuperStar – 0 4 punti + SuperStar 47.779,00 € 1 3 punti + SuperStar 3.460,00 € 113 2 punti + SuperStar 100,00 € 2.048 1 punti + SuperStar 10,00 € 13.612 0 punti + SuperStar 5,00 € 35.212 Seconda Chance 1 50,00 € 113 Seconda Chance 2 3,00 € 17.079

Il “4 oro” porta insomma ad una soddisfazione non da poco, lo ripetiamo non siamo certo alle cifre milionarie che in questi anni il Superenalotto ci ha fatto sognare, non siamo agli importi inimmaginabili ed inimmaginati. In quel caso, certo, la ragione potrebbe andare a farsi friggere. Tanti, troppo soldi e nemmeno sapere come fare per gestirli. L’ultimo concorso assegna cifre per cosi dire più abituali. Successi che restituiscono in ogni caso il sorriso dove magari sorridere negli ultimi tempi era diventato davvero difficile. Il gioco insomma in certi casi può addirittura portare speranza, mostrare una diversa possibilità, una ipotetica diversa condizione.

Il tutto da risolvere in pochi minuti. Pochi numeri su cui puntare e l’attesa minima per comprendere se davvero la nostra vita di colpo possa prendere una direzione del tutto inaspettata.