Si vince ancora il gioco, ma stavolta non è Lotto e nemmeno Superenalotto. I giochi in Italia di certo non mancano.

Una nuova vincita, che si aggiunge alle tantissime finora riscontrate dall’inizio di questo 2022. Nel paese si gioca e si vince tanto. Gli italiani evidentemente cercano nel gioco quella voglia di riscatto che in altri contesti è impossibile soltanto immaginare.

Il gioco ancora una volta premia gli assidui scommettitori sui numeri e non solo. Cero a volt e a vincere sono anche i giocatori per cosi dire improvvisati, ma statisticamente la possibilità di vincere alla prima occasione, per quello che si dice, sono davvero basse. Insomma si gioca, si prova a cercare quella svolta che altri contesti non ti concedono attraverso la ricerca della fortuna. Lotto, Superenalotto, 10eLotto, senza dubbio i preferiti dagli italiani, insieme certo ai Gratta e vinci, immancabili intrattenitori.

In Sicilia si festeggia alla grande in seguito alle ultime notizia circa vincite piccole e grandi in tutta la regione. Il concorso del 22 gennaio ha regalato parecchie soddisfazioni ai giocatori siciliani. A Florida, in provincia di Siracusa il 10eLotto ha consegnato la bellezza di 50mila euro al fortunato giocatore che ha indovinato un sensazionale “7Oro”. Soltanto l’ultimo concorso del 10eLotto ha portato ai giocatori italiani la bellezza di 23,4 milioni di euro, cifra che arriva a ben 230 milioni se si considerano le vincite dall’inizio di questo 2022.

10eLotto a tutta vincita: gli altri premi arrivati in Sicilia nei giorni scorsi

La regione Sicilia è già stata protagonista nelle scorse settimane grazie a precedenti vincit proprio al 10eLotto. Gioia e soddisfazione a Licata con un 3 da 9.000 euro, ad Augusta con un “7 Oro” da 6.000 euro e a Patti con un “8 Doppio Oro” da 5.000 euro. A luglio 2021, inoltre la maxi vincita di Lascari, sempre al 10eLotto, 100mila euro, non proprio una piccola cifra insomma. Terra insomma molto fortunata negli ultimi mesi, con vittorie che hanno caratterizzato tra l’altro tutti gli ultimi tre anni. Terra prolifica quindi ed anche molto fortunata in un certo senso.

La vincita è da sogno, ma qualcosa va storto: la scoperta che le cambia la vita

Si vince anche al Lotto, in terra siciliana. Lo scorso luglio ad esempio con due vincite che superarono complessivamente i 50mila euro. Vincite che arrivarono a Caltagirone in provincia di Catania ed a Palermo. 32.608,70 euro nel primo caso, 18.675 euro nel secondo con una carrellata incredibile di risultati: quattro terni e una quaterna. Anche il Superenalotto insomma negli anni ha dato le sue belle soddisfazioni alla grande isola, anche se l’ultimo grande premio che si ricordi, lo scorso maggio è stato assegnato a Montappone, nelle Marche.

156 milioni di euro in quel caso ed un paese letteralmente esploso di gioia e soddisfazione per un premio che mise sotto la lente di ingrandimento dei media lo stesso comune. Niente andò come si sperava alla fine, i cittadini speravano in un intervento del vincitore, del neomilionario nella vita pubblica, un omaggio, un’opera pubblica. Alla fine niente di tutto ciò è avvenuto, almeno da quelle che sono le locali cronache. Oggi i jackpot del Superenalotto sfiora i 140 milioni di euro ed anche li i sognatori ad occhi aperti sono davvero tanti. Stavolta però, almeno per qualcuno, si spera, ci possa essere una sorte favorevole in tutto, nel rapporto tra desiderio e realtà. Vincere, certo, farlo in un certo modo. Nessun sogno immaginato e poi tradito, come a Montappone ad esempio. La prossima estrazione, tutto sommato è più che vicina, si vedrà.