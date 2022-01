Una vincita davvero incredibile di quelle che cambiano la vita, di quelle che danno l’occasione che mai ci si aspetta.

Il Lotto regala ancora gioia e soddisfazione nel paese. Una quaterna letteralmente d’oro stravolge la vita del fortunato giocatore che da oggi in poi guarderà le cose in modo completamente diverso.

Ancora il Lotto protagonista di una vincita davvero eccezionale. Quando gli occhi dei giocatori, l’attenzione del paese tutto e non solo è concentrata sulla sestina eventualmente vincente del Superenalotto ecco che l’altro gioco più amato dagli italiani arriva a scombinare le carte in tavola. Quattro numeri, soltanto quattro per una vincita di quelle che mai e poi mai ci si aspetterebbe nella vita. Una affermazione incredibile che tra l’altro da speranza a quanti sperano di stravolgere la propria esistenza grazie ad una giocata fortunata.

Il “miracolo” del gioco avviene a Milano, dove un fortunato giocatore, o una fortunata giocatrice riescono a strappare grazie ad una quaterna da sogno l’incredibile vincita di 600mila euro. 1-6-17-68 i numeri fortunati estratti sulla ruota di Bari. Importo della giocata, 5 euro, un investimento niente male insomma, di quelli capaci di stravolgere l’esistenza di qualsiasi individuo. Di questi tempi poi, niente di più opportuno insomma. La vincita in questione secondo l’agenzia specializzata Agimeg sarebbe la più alta dall’inizio del 2022. Superata di gran lunga quella realizzata lo scorso 15 gennaio a Carrara. 124mila euro grazie ad una fortunata estrazione sempre sulla ruota di Bari.

Lotto la vincita super arriva con quattro numeri: non si vince solo con la quaterna

La provincia di Milano è letteralmente l’assoluta protagonista dell’ultimo concorso del Lotto. 25.950 euro vinti a Pioltello, grazie ad una giocata sulla ruota proprio di Milano. Altri 13.500 euro vinti inoltre a San Giuliano Milanese ancora con una giocata vincente sulla ruota meneghina. Altre soddisfazioni arrivano poi dal 10eLotto, altro gioco da tempo entrato ormai nelle preferenze dei giocatori italiani. La vincite anche in quel caso sono più che soddisfacenti e quindi l’attenzione dei cittadini aumenta, anche in quella direzione.

Lotto, il terno è doppio, la vincita anche: pioggia di soldi e vita cambiata all’improvviso

Il 10eLotto premia Lauro, in provincia di Avellino, con una giocata sensazionale. Un otto doppio numero oro ha infatti consegnato nelle mani del fortunato vincitore, o fortunata vincitrice la bellezza di 100mila euro con una giocata di soli 3 euro. Dall’inizio dell’anno Lotto e 10eLotto hanno hanno fruttato ai giocatori italiani la bellezza di 305 milioni di euro. Infine il Superenalotto che ancora in provincia di Milano, a Gorgonzola, con un “5” premia il fortunato giocatore in questione con ben 60mila euro. L’attenzione degli italiani è però oggi tutta concentrata sul jackpot proprio del Superenalotto che è arrivato a sfiorare i 140 milioni di euro.

Il jackpot del Superenalotto fa sognare gli italiani. L’ultimo “6” risale allo scorso maggio. 156 milioni di euro a Montappone, nelle Marche. Da allora nessun altro è riuscito a mettere in fila i sei numeri vincenti. L’attuale jackpot sfiora i 140 milioni di euro, poco meno insomma, al momento rispetto all’ultima vincita. A Montappone per un bel po’di giorni si visse sotto la lente di ingrandimento dei media. Tutti curiosi, cittadini compresi, di conoscere i tratti del fortunato vincitore. Niente di tutto ciò accadde. Richieste, illusioni, promesse attese, niente di tutto questo. Vincere, certo, non è semplice e gestire quel successo è forse ancora più difficile. Gli italiani insomma ci sperano, magari la prossima estrazione potrebbe essere quella buona.