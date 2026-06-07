Una bambina con un nome grande, due continenti come casa e un destino che fa parlare. Lilibet cresce al riparo, ma ogni suo piccolo passo illumina domande più grandi: che significa appartenere a due mondi e scegliere, giorno per giorno, chi si vuole diventare?

Tutto su Lilibet, l’Unica Figlia di Prince Harry e Meghan Markle

Lilibet è la seconda figlia dei Sussex. È nata in California e ha i capelli ramati del padre. La vediamo di rado. E forse è proprio questo che ci incuriosisce: l’idea di una bimba normale al centro di una storia non proprio normale.

Chi è Lilibet, oggi

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor è nata il 4 giugno 2021 al Santa Barbara Cottage Hospital. Alla nascita pesava 7 libbre e 11 once, circa 3,48 kg. Vive a Montecito, vicino a Santa Barbara, dove i suoi genitori hanno scelto una quotidianità discreta. Ha, con ogni probabilità, la doppia cittadinanza: è americana per nascita e britannica per discendenza paterna.

Il suo volto è comparso in poche foto ufficiali. Una immagine chiave è quella del primo compleanno, scattata dal fotografo Misan Harriman durante un picnic a Frogmore Cottage, a Windsor, nel giugno 2022, in pieno Platinum Jubilee della Regina. In quell’occasione Lilibet avrebbe incontrato per la prima volta la bisnonna. Nessuna foto di quel momento è stata resa pubblica.

I Sussex parlano poco della loro vita familiare. Alcuni dettagli sono emersi dalla loro docuserie. Il racconto è misurato. Non sappiamo dove Lilibet andrà a scuola, né quali attività segua con costanza. Non ci sono dati certi su routine e abitudini, e la famiglia chiede esplicitamente rispetto della privacy.

A marzo 2023 i genitori hanno reso noto il suo battesimo a Montecito, in una cerimonia privata. In quell’occasione hanno usato pubblicamente il suo titolo: Princess Lilibet. L’uso è coerente con le regole entrate in vigore con l’ascesa al trono di Carlo III. Secondo la linea di successione aggiornata sul sito della monarchia britannica, Lilibet è al settimo posto, dopo il fratello Archie.

Il peso di un nome

Il nome è il centro caldo della sua storia. Lilibet era il soprannome d’infanzia della Regina Elisabetta II, usato in famiglia. Diana è un omaggio alla madre di Harry. Due fili emotivi, due eredità culturali. Portarli insieme non è semplice. Ma dice molto di come i Sussex intendono conciliare memoria e autonomia.

C’è poi un altro dettaglio che racconta il clima attorno a lei. La torta del suo primo compleanno a Windsor è stata preparata da Claire Ptak, la pasticcera che aveva già firmato la wedding cake di Harry e Meghan. Un gesto minuscolo, eppure simbolico: si può celebrare in modo intimo e, al tempo stesso, tenere un contatto affettuoso con il passato.

Il cerchio delle persone vicine include anche chi arriva da fuori dalla tradizione reale. L’attore e produttore Tyler Perry ha raccontato di essere il padrino di Lilibet. Un’altra traccia di quella miscela di famiglia, amicizia e nuove regole che i Sussex stanno scrivendo.

Dietro i titoli, c’è una bambina che cresce tra due accenti, due calendari, due sensibilità. Oggi la notizia è che di lei si sa il giusto. Il resto è futuro, ed è suo. Forse è questa l’immagine che resta: una porta socchiusa su un giardino californiano, luce del tardo pomeriggio, e una risata che non ha bisogno di protocollo. Quando sarà grande, quale storia vorrà raccontare con quel nome che pesa e brilla allo stesso tempo?