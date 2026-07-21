Bologna: Scontri e Tensioni al Presidio per Fakir. Salvini Accusa la Sinistra di Alimentare l’Odio

Una città si raduna per un nome, una ferita, una richiesta semplice: giustizia. Le voci si incrociano, i passi risuonano sul porfido del centro. A pochi isolati, il tono cambia. Si alza la tensione, scattano le sirene. Bologna diventa lo specchio di due paure opposte e della stessa urgenza: essere ascoltati.

Davanti al Comune, nel cuore di Bologna, il presidio chiamato dal sindaco Matteo Lepore ha riempito la piazza. C’erano i familiari di Fakir, che hanno chiesto giustizia con parole pacate. C’erano migliaia di persone. Molti portavano cartelli, fiori, una candela riparata dal vento con le mani. In tanti sono rimasti in silenzio. Qualcuno ha sussurrato: “Giustizia, non vendetta”. È un’immagine che resta.

L’aria era tesa, ma composta. Si sono visti studenti, lavoratori, chi è passato per pochi minuti e chi è rimasto fino al calare della sera. Il senso comune era chiaro: vicinanza alla famiglia, richiesta di trasparenza. Non ci sono numeri ufficiali definitivi sui presenti. Le stime parlano di “migliaia”. Il dato è coerente con quanto si è potuto osservare sul posto.

Il presidio e la città

La piazza davanti al Municipio ha tenuto insieme storie diverse. Una signora ha detto al figlio: “Ascolta, non urlare. Oggi serve la testa”. Un ragazzo ha spiegato alla nonna perché era lì: “Per dire che la vita conta”. La città ha stretto i ranghi. La solidarietà è arrivata anche dalle realtà civiche, da pezzi di associazionismo locale. La parola più ripetuta è stata “dignità”.

Poi, il cambio di scena. Poche strade più in là, davanti a Questura e Prefettura, una parte dello stesso corteo ha alzato i toni. Si è sentito il coro “assassini, assassini”. La polizia è intervenuta e ha effettuato cariche. Secondo l’Ansa, alcuni manifestanti hanno lanciato petardi verso gli agenti in tenuta antisommossa. Non ci sono, al momento in cui scriviamo, dati certi su feriti o fermi. La dinamica completa resta da chiarire. È importante dirlo senza giri di parole: i dettagli ufficiali arriveranno con le note delle autorità e con le indagini.

Scontri e polemica politica

Nel mezzo della serata è arrivata la voce di Matteo Salvini. “La sinistra alimenta l’odio”, ha scritto. La polemica è esplosa in pochi minuti. Da un lato chi accusa il Comune di avere politicizzato il dolore. Dall’altro chi ricorda che una città ha il dovere di proteggere chi chiede verità. Le parole, in queste ore, pesano quanto i fatti. Ogni frase può diventare benzina o acqua sul fuoco.

C’è un dato che non cambia: l’inchiesta va avanti. La giustizia ha i suoi tempi e le sue prove. Le piazze, invece, vivono nell’istante. Lo si è visto stanotte, tra la compostezza del presidio e la frattura a pochi isolati. In Italia, in contesti analoghi, le forze dell’ordine applicano protocolli precisi per l’ordine pubblico. Il lancio di ordigni esplosivi artigianali resta un reato. Le cariche sono decisioni operative, e vanno spiegate. Anche questo fa parte della fiducia.

Bologna oggi parla a tutto il Paese. Chiede istituzioni presenti, toni sobri, responsabilità. E chiede che la rabbia non ingoi il dolore. Viene da domandarsi: cosa serve, concretamente, perché una parola come “giustizia” non si perda nel rumore dei cori e delle sirene? Forse un passo indietro di tutti. Forse un passo avanti, insieme. In ogni caso, saper stare in piazza senza smettere di ascoltare. Anche quando è più difficile.