Escalation di tensioni: Terza notte di raid USA in Iran, Teheran risponde colpendo petroliere emiratine. Trump invoca pedaggio a Hormuz

Notte dopo notte, il Golfo Persico trattiene il fiato: i cieli tremano, le rotte si restringono, i tanker riducono la velocità. Nel buio, la linea d’orizzonte sembra un cardiogramma impazzito: le luci delle navi si spostano a scatti, come se ogni miglio valesse una decisione di Stato.

Terza notte di raid USA in Iran. Le sirene hanno squarciato di nuovo la costa. Le autorità di Teheran rispondono e rivendicano di aver colpito due petroliere con bandiera degli Emirati. Dalle capitali del Golfo arriva un primo conteggio: c’è un morto. Non ci sono verifiche indipendenti sui dettagli e le dinamiche. Nel frattempo, Trump alza la posta e parla apertamente di un pedaggio per transitare nello Stretto di Hormuz.

Fin qui i fatti. Dietro, un numero che pesa: attraverso Hormuz passa circa un quinto del petrolio mondiale. Ogni giorno, decine di navi fanno su e giù tra raffinerie e terminal, scortate da rimorchiatori e radar. Oggi molte procedono lente, a luci di posizione fisse. Gli armatori valutano deviazioni. Gli equipaggi attendono istruzioni via radio, spesso con messaggi in codice più corti del solito.

Da Washington filtra la linea della “pressione continua” su obiettivi legati alla capacità militare iraniana. A Teheran, i comunicati insistono sul diritto alla difesa. Nel mezzo, gli assicuratori marittimi aggiornano le clausole di rischio con una velocità che non si vedeva da anni. Gli analisti ricordano che nel 2019 bastò una manciata di incidenti per far impennare i premi e tenere in ostaggio i noli. Oggi l’escalation è più esplicita.

E qui sta il punto che nessuno può eludere: trasformare lo Stretto in un “casello” geopolitico cambierebbe il patto non scritto della navigazione commerciale. Un pedaggio, in un braccio di mare largo una manciata di miglia, sarebbe una leva senza precedenti nelle mani di chi controlla i cieli e le acque. Più che una tariffa, un segnale. A chi? Agli alleati del Golfo. All’Europa importatrice. All’Asia che vive di energia a orologeria.

Cosa cambia nello Stretto di Hormuz

Le rotte. Convogli più compatti, tratti in notturna, velocità ridotta. Ogni miglio costa di più. I costi. Premi assicurativi in rialzo immediato e noli più cari per greggio e GNL. I comportamenti. Navi che spengono i transponder in aree sensibili o li usano a intermittenza. È già successo, e accade quando la prudenza supera la trasparenza. Le bandiere. Possibili riposizionamenti sotto registri ritenuti “più protetti”.

Effetti immediati su mercati e alleanze

I mercati reagiscono con volatilità, perché ogni interruzione anche potenziale su Hormuz si riflette a catena su scorte, spedizioni e tempi di consegna. Paesi OPEC e produttori vicini osservano e calcolano. Gli Emirati chiedono protezione e chiarezza. L’Europa invoca de-escalation, ma senza una scorta comune resta la diplomazia. Le grandi economie asiatiche spingono per corridoi sicuri: per loro ogni settimana di incertezza pesa come un trimestre.

Resta un dato operativo: finché non ci saranno dettagli pienamente verificabili su obiettivi e responsabilità, ogni aggiornamento sarà una fotografia mossa. Ma chi naviga lo sa: la scia racconta comunque la direzione. E in questo momento la rotta è stretta, rumorosa, costosa.

Intanto, in rada, c’è un marinaio che conta i secondi tra un ronzio e l’altro. Aspetta l’ordine di entrare nello Stretto. Pensa alla famiglia e a quel mare che, quando è calmo, sembra un vetro. Chi decide dall’alto, lo vede? E noi, che di quel vetro beviamo ogni giorno, ci ricordiamo quanto sia fragile?