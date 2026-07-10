Una voce calma ti dice “svolta a destra” e tu obbedisci. Poi l’asfalto si restringe, i muri si avvicinano, il volante indurisce. In quell’istante capisci che il navigatore non sta guidando te: sei tu a dover salvare lui.

GPS Fuorviante: Incidenti e Disguidi in Italia Causati dal Navigatore

Capita più spesso di quanto pensiamo. A Trieste una roulotte resta incastrata. A Morlupo i TIR si bloccano su strade impossibili. A Terracina un pullman imbocca vicoli che non perdonano. La scena è sempre la stessa: il navigatore insiste, l’itinerario sembra ragionevole, la realtà no. E l’auto si ferma dove la mappa non prevede.

Non esistono dati nazionali certi sul numero di incidenti causati direttamente dal GPS. Le cronache locali però riportano casi ricorrenti, con interventi dei vigili e traffico paralizzato. È un segnale chiaro: l’app di navigazione è utile, ma non è infallibile. E quando sbaglia, spesso sbaglia di poco. Un vicolo troppo stretto. Un ponte con altezza limitata. Una ZTL attiva “solo oggi”. Quel poco, su ruote, basta a fare danni.

Perché succede? Per due motivi che molti sottovalutano. Primo: le mappe standard ottimizzano il tempo, non il mezzo. Non sanno quanto sei alto, largo o pesante, a meno che tu non usi profili dedicati per camion o camper. Secondo: le informazioni locali cambiano in fretta. Lavori, sensi unici nuovi, chiusure stagionali, ordinanze temporanee. Gli aggiornamenti arrivano, ma non sempre in tempo per te.

Scommetto che è capitato anche a te: ti fidi, poi a un certo punto guardi fuori e capisci che devi contraddire la voce che ti guida. È un momento strano. Ti senti tradito da qualcosa di invisibile e precisissimo. Eppure la strada è lì, con la sua concretezza, a ricordarti che i muri non si spostano e i marciapiedi non fanno “ricalcolo”.

Quando il navigatore sbaglia strada

I casi di Trieste, Morlupo e Terracina hanno un filo comune: algoritmi che privilegiano la via “più veloce” senza valutare davvero la praticabilità per quel veicolo. Un TIR non è un’auto. Un pullman non curva come una citycar. Una roulotte allunga il passo e rende impraticabile ciò che, sulla carta, è “ok”. In molte località storiche i centri hanno strade medievali, geometrie non standard, varchi con limiti di altezza sotto i tre metri e accessi regolati a orari. Tutto vero e, spesso, tutto legale. Solo che il telefono non sempre lo sa in anticipo.

Come ridurre il rischio (senza diventare cartografi)

Imposta il profilo del mezzo: altezza, peso, lunghezza, tipo di carburante. Se l’app non lo consente, valutane una per veicoli pesanti o camper. Evita “strade più brevi” in aree storiche. Scegli “principali” o “evita strade strette/sterrare” quando disponibile. Controlla la destinazione su Street View o foto recenti: vialetto o ZTL? Meglio saperlo prima. Rileggi i cartelli. Se c’è conflitto tra segnale e navigatore, vince il segnale. Sempre. Aggiorna regolarmente le mappe e scarica quelle offline della zona. Prima di partire con TIR, pullman o camper, verifica limiti locali su siti comunali. In assenza di dati certi, alza l’asticella della prudenza. Se l’app ti infila in un imbuto, fermati in sicurezza e ricalcola. Meglio tre minuti persi che un paraurti. Segnala l’errore cartografico dall’app: aiuta chi arriverà dopo di te.

Alla fine, la tecnologia fa il suo dovere: ci porta lontano, spesso meglio di come facevamo prima. Ma resta un assistente, non un pilota. Forse il punto è questo: il miglior navigatore è quello che sa farsi mettere in discussione. La prossima volta che la voce dice “svolta”, daremo retta allo schermo o al rumore delle ruote che sfiorano il marciapiede?