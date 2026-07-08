Rivoluzione nel Mondo del Bucato: Samsung Lancia la Nuova Lavasciuga AI per Ridurre la Bolletta

Un elettrodomestico che parla la lingua della casa e taglia gli sprechi senza fare rumore: la nuova lavasciuga di Samsung promette di alleggerire la bolletta con l’AI, ma soprattutto di restituirci tempo e attenzione. Il bello? Funziona anche per chi non ama smanettare.

Ci sono settimane in cui il bucato detta legge. Panni che si accumulano, asciugature lente, orari che non tornano. E poi c’è la bolletta elettrica che punge, ricordandoci che l’acqua calda e l’aria calda non sono gratuite. Tutti conosciamo quel ronzio di fondo della lavatrice: è quasi il metronomo della vita domestica.

Negli ultimi anni il dibattito si è spostato dalla forza bruta al cervello. Non più giri al massimo, ma cicli calibrati. La tecnologia ha capito una cosa semplice: scaldare l’acqua e asciugare richiedono molta energia. Puntare sull’ottimizzazione conviene più che aumentare la potenza. Qui entra in gioco l’intelligenza artificiale applicata agli elettrodomestici, non come magia, ma come buon senso automatizzato: capire quanto carico c’è, che tessuti abbiamo messo dentro, quanto sporco devono affrontare.

Ed è proprio a metà di questa storia che arriva la notizia che ci interessa.

La novità di Samsung, spiegata semplice

Samsung lancia la sua nuova lavasciuga Bespoke AI Washer Dryer, pensata per chi vuole ridurre i consumi energetici senza cambiare abitudini. La macchina è disponibile in tagli da 8 a 11 kg per il lavaggio, così da coprire monolocali, famiglie di tre, e nuclei più grandi. Samsung parla di algoritmi che riconoscono il carico e adattano durata, temperatura e quantità d’acqua per limitare gli sprechi. Il cuore è questo: far lavorare la macchina solo quanto serve.

C’è anche la parte “di contorno” che poi tanto contorno non è: integrazione con app per monitorare l’energia in tempo reale e ricevere suggerimenti di risparmio, notifiche sui cicli, e scenari automatici nelle ore più convenienti (dove supportato). Il design segue la linea Bespoke: frontali puliti, estetica coordinata con la cucina e possibilità di scegliere finiture in base alla disponibilità locale. Dettagli tecnici come rumorosità, classe energetica precisa e dotazioni variano per mercato e allestimento; in assenza di schede ufficiali univoche, conviene verificare modello per modello prima dell’acquisto.

Un esempio concreto aiuta. Famiglia di quattro persone, 5 cicli a settimana con lavaggio e asciugatura: circa 260 cicli annui. Un ciclo completo può assorbire, in media, intorno ai 2 kWh (stima indicativa: dipende da programma, carico e temperatura). Con un costo dell’energia di 0,25 €/kWh, parliamo di circa 130 € l’anno. Se l’AI riesce a tagliare anche solo il 15% grazie a temperature più basse, dosaggio mirato e asciugature più corte, il risparmio sfiora i 20 € l’anno, con un beneficio maggiore se i cicli sono più energivori o la tariffa è più alta. Non sono promesse miracolose, sono ottimizzazioni reali che sommate fanno la differenza.

Capienze, installazione e cosa guardare

Capienza: 8–11 kg in lavaggio; la capacità in asciugatura è di solito inferiore nelle lavasciuga in generale. Per questo modello non ci sono dati univoci confermati: meglio controllare la scheda del singolo codice.

Spazio e vibrazioni: pianifica l’installazione su superficie stabile. Una lavasciuga ben livellata consuma e si usura meno.

Etichetta energetica: verifica classe, consumo per 100 cicli e rumorosità. Questi numeri sono confrontabili e aiutano a stimare la bolletta.

Acqua e tessuti: programmi a 30–40 °C coprono ormai gran parte del bucato quotidiano; passare da 60 a 40 può ridurre la spesa energetica in modo significativo.

Connettività: controlla che il monitoraggio dei consumi e la programmazione nelle fasce orarie siano presenti e attivi nel tuo Paese.

La sensazione, alla fine, è questa: quando un elettrodomestico capisce il tuo ritmo, non ti chiede più di “pensarci”. Ti accompagna. E forse è proprio qui il valore di una lavasciuga smart: non nel numero di funzioni, ma nel silenzio con cui rimette ordine. Tu, quale gesto cambieresti per trasformare il bucato da incombenza a respiro?