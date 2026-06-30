Clarence House: Un Tour Esclusivo tra gli Interni Spettacolari della Nuova Residenza di Re Carlo e Camilla

Un invito dietro le quinte: porte socchiuse, tappeti che attutiscono i passi, luce morbida sui ritratti. A Clarence House, nuova casa di Re Carlo III e Camilla, il potere scende dal piedistallo e si fa domestico. Un tour esclusivo fra interni vissuti, dettagli parlanti e scelte che rompono una tradizione secolare.

Il re ha scelto di non stabilirsi a Buckingham Palace. Almeno non ora. La grande residenza è in restauro da anni e il calendario ufficiale corre altrove. A Clarence House la vita di corte trova una scala umana: meno riverberi di marmo, più conversazioni a bassa voce. È una decisione simbolica. Sceglie una residenza reale che sembra una casa vera, senza rinunciare all’istituzione.

Non partiamo dal salone più grande. Entriamo da un corridoio stretto. Alle pareti, acquerelli botanici e piccoli paesaggi inglesi. L’aria profuma di cera d’api. La sorpresa arriva dopo.

Un passato che parla (ancora)

La casa nasce tra il 1825 e il 1827 su progetto di John Nash, il grande architetto della Londra regency. Fu dimora del futuro Guglielmo IV. Poi, a lungo, della Regina Madre: dal 1953 fino al 2002. È qui che il filo della storia resta teso. I tessuti floreali, le lampade con paralumi in seta, i tavolini lucidi raccontano lei. Quando Carlo e Camilla si sono trasferiti (2003), l’intervento dell’interior designer Robert Kime ha rispettato quell’impronta: colori morbidi, stanze a strati, niente scenografie. Comfort prima di tutto.

Molti dettagli sono documentati, altri no: il Palazzo non diffonde planimetrie o liste complete di arredi. Ma le foto ufficiali mostrano una palette chiara. Crema, salvia, rosa antico. Mobili georgiani, qualche pezzo Regency, porcellane europee di scuola Sèvres e Worcester. Sulle mensole compaiono scatole laccate, cornici d’argento, un vaso di fiori freschi. Niente ostentazione. Solo gusto colto e caldo.

Nel 2018 il giardino di Clarence House ha fatto da scena alle immagini per i 70 anni di Carlo. Erba curata, rose, un’ombra che addolcisce i volti. È la prova più semplice di ciò che succede qui: l’ufficiale incontra il quotidiano e si sente naturale.

Dentro le stanze: materiali, colori, dettagli

La “Morning Room” è la stanza-chiave. Luce buona, sedute comode, un equilibrio che invita alla conversazione. La “Garden Room” guarda sul verde ed è pensata per ricevere in piccolo: tè, strette di mano, beneficenza. Ci sono librerie con dorsi vissuti, fotografie di famiglia, una scrivania ordinata con penne e carta spessa. Quando compaiono tele importanti della Royal Collection, non rubano la scena: dialogano. È una casa che accoglie le opere, non le incornicia soltanto.

C’è anche una scelta etica, quasi invisibile. Tappeti in fibre naturali, legni restaurati, tende riprese e non sostituite. Re Carlo da anni promuove artigianato e sostenibilità; qui quella visione si traduce in tessuti che durano, restauro invece di rimpiazzo, filati inglesi, ricami fatti a mano. Non tutto è confermato stanza per stanza, ma il principio è coerente con ciò che il re sostiene in pubblico.

In passato la casa apriva in estate con visite guidate. Oggi, con i nuovi equilibri e gli impegni di corte, questo calendario può cambiare. È bene dirlo: i dettagli più recenti su aperture e percorsi non sono ufficialmente comunicati in modo stabile.

Il punto, però, è un altro e arriva adesso. Questa scelta di abitare una scala più piccola racconta un potere che vuole essere leggibile. Una monarchia che preferisce il “vicino” al “maestoso”. Un interno che sa di tè caldo, non di eco vuota.

Forse, più che un palazzo, serve una casa. E allora viene da chiedersi: se poteste spostare il baricentro della vostra vita in una sola stanza, sarebbe una sala da ballo o una stanza del mattino con due poltrone e una finestra aperta sul giardino?