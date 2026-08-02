Braun Nevo: Il Nuovo Rasoio di Lusso che Rivoluziona la Rasatura – La Nostra Prova su una Barba di 6 Giorni

Un viaggio in Germania, una sala piena di luci bianche e il ronzio sottile di un motore che promette di cambiare routine troppo vecchie. Ho visto nascere il Braun Nevo, l’ho portato sul volto dopo sei giorni di crescita e ho ascoltato la pelle parlare. Il resto è una storia fatta di piccoli gesti, odore di metallo pulito e una lama che non sembra una lama.

Dentro la fabbrica: come nasce Nevo

La linea scorre lenta, precisa. Tecnici con guanti sottili controllano tolleranze che non vedi a occhio. Le lamine arrivano lucide come specchi; la superficie è così sottile da piegarsi alla luce, non al pelo. Mi mostrano i test di resistenza e vibrazione. Contano le ore, gli urti, le cadute. Parlano di sostenibilità senza grandi slogan: imballaggi più compatti, componenti riparabili, plastiche tracciate.

Di specifiche dure e pure su Nevo, al momento della visita, non tutto era ufficiale. Il brand, sui suoi top di gamma, indica da anni circa 40.000 azioni di taglio al minuto: per il Nevo la cifra definitiva non era comunicata. Stessa cosa per l’autonomia: tendenzialmente vicina all’ora, con ricarica rapida di pochi minuti; su questo modello, conferme finali attese al lancio.

Maneggio l’unità di pre-serie. Il peso è ben bilanciato. L’impugnatura non scivola. La testina flette con un click pulito. C’è una stazione di pulizia con soluzione alcolica che asciuga e profuma: pratica, specie se il tempo è poco. Sembra tutto già familiare, ma c’è un’aria di prodotto “finito”, quasi analogico nel modo in cui risponde alla mano. Non prometto ancora nulla alla mia barba: mi piace arrivare al test senza sconti.

La prova: barba di sei giorni

Barba di 6 giorni, pelo spesso, collo complicato. Parto a secco, poi passo con un velo di gel per confronto. Il rasoio elettrico attacca piano, non strappa. Sul baffo, dove molti faticano, il Nevo tiene il ritmo. Sul collo a vortici rallento e lavoro per sezioni. In tutto, 8 minuti netti con due passate principali e qualche ritocco. La pelle resta tranquilla: nessun rossore evidente nei 30 minuti successivi. Sui peli più lunghi sento un paio di micro-tiri, ma isolati.

La rasatura è molto profonda per essere a lamina: al tatto, dopo tre ore, ancora liscia nelle zone dritte delle guance. Sotto il mento lascia l’ombra minima che mi aspetto dai foil quando la barba è davvero lunga. Con gel migliora di un filo la scorrevolezza e sparisce ogni frizione acustica. Il rumore è contenuto, tono pieno ma mai stridulo. La testina calda? Poco: dopo 5 minuti la senti tiepida, non fastidiosa.

Pulizia rapida sotto acqua corrente; con la base la manutenzione diventa automatica. L’impermeabilità per uso sotto la doccia è probabile, ma la prova bagnata in doccia non l’ho eseguita e attendo conferme ufficiali. Idem per il prezzo: fascia premium, ma nessun listino comunicato durante la visita.

Pro:

– Taglio efficace su barba di 6 giorni con pochi passaggi

– Comfort alto su pelle sensibile

– Ergonomia e controllo da rasoio “maturo”

– Base di pulizia rapida e igienizzante

Contro:

– Sui vortici del collo serve pazienza

– Dati tecnici e prezzo non ancora definitivi al momento del test

Chi è il pubblico? Chi vuole una rasatura di lusso ogni mattina senza rituali lunghi. Chi cerca un attrezzo che non impone trucchi, ma si adatta. Se vieni da modelli vecchi, il salto di qualità si sente. Se usi già un top di gamma recente, il vantaggio c’è, ma sarà la tua pelle a dirti se vale il cambio.

L’ho capito tornando in hotel, guardando lo specchio dell’ascensore: a volte la tecnologia fa rumore, a volte scivola via come una mano che accompagna. Tu, che rapporto hai con il tuo tempo davanti allo specchio?