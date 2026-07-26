Assassinio del Giornalista Luca Esposito: Il Colpevole è un Clandestino Tunisino Rifugiato in un Casolare Abbandonato ad Eboli

Una città che si sveglia con la gola stretta, un nome rimbomba sui muri: Luca Esposito. Sussurri, telefonate all’alba, passi veloci sul corso. Le voci corrono più della luce, ma i fatti entrano in scena più tardi, con il peso delle parole che contano.

Non ci si abitua mai alla violenza, soprattutto quando colpisce un giornalista. Luca Esposito era noto per la schiena dritta e i pezzi asciutti. La notizia del suo omicidio ha scosso Eboli e i paesi intorno, dove i bar aprono presto e la cronaca rimbalza tra tazzine e giornali. In queste ore si rincorrono ricostruzioni, aggettivi, accuse. Alcune testate parlano di un uomo di origine nordafricana. Altre spingono sull’ipotesi del “clandestino”. Parole pesanti, che chiedono cautela.

Un punto fermo: le indagini sono in corso. Le forze dell’ordine hanno avviato perquisizioni, raccolto testimonianze, tracciato movimenti. Non risultano, al momento, comunicazioni ufficiali che identifichino in modo definitivo un colpevole. La presunta nazionalità del sospettato non è stata confermata. È un passaggio decisivo: finché non parla un giudice, esiste solo un presunto autore e la presunzione d’innocenza vale per tutti.

Cosa sappiamo finora

Il quadro che emerge è frammentario ma concreto. La sera dell’aggressione, poche telecamere attive, un tratto di strada in ombra, testimoni che ricordano dettagli discordanti. La scientifica lavora su tracce e reperti; gli inquirenti incrociano orari, celle telefoniche, abitudini. C’è un fermo? Circola questa notizia. Esiste un identikit? Anche su questo, nessuna conferma ufficiale. Alcuni media parlano di un uomo “senza documenti” e di “origine tunisina”. È doveroso dirlo chiaro: questa informazione, ad oggi, non è validata da fonti istituzionali.

A Eboli, intanto, la comunità si interroga. C’è chi racconta di aver visto pattuglie defilarsi verso la campagna, chi giura di aver sentito cani da ricerca nella notte. In piazza, il nome di Esposito riaccende un tema che torna sempre: quanto costa, in Italia, dire le cose come stanno?

Il casolare e le piste aperte

Il punto che sta prendendo forma a metà di questo racconto riguarda un rifugio improvvisato. Nelle ultime ore, gli investigatori hanno concentrato l’attenzione su un’area periferica, tra strade interpoderali e vegetazione alta. L’uomo ricercato sarebbe stato localizzato e bloccato mentre si trovava all’interno di un casolare abbandonato. È un dettaglio cruciale perché spiega il perché dei movimenti notturni verso l’entroterra e perché conferma un elemento semplice: chi scappa cerca luoghi fuori mappa, silenziosi, senza luce.

Dire che l’uomo sia “il colpevole” è un salto che oggi non possiamo fare. Dire che sia “clandestino” è, al momento, un’etichetta priva di verifica ufficiale. Si può, invece, affermare con chiarezza che c’è un sospettato, che l’arresto o il fermo (la distinzione conta) sarà vagliato dalla magistratura, che ogni passo successivo dipenderà da riscontri tecnici e testimonianze convergenti. È così che funziona un’inchiesta seria, lontana dalle scorciatoie.

In mezzo a tutto questo, resta una stanza vuota: la scrivania di Esposito. Le sue inchieste, i nomi sottolineati a matita, le telefonate chiuse di colpo. Non sappiamo ancora se il movente sia professionale, personale o un incrocio tra i due. Sappiamo, però, che le parole non sono neutre. E allora, prima di archiviare con freddezza o gridare alla sentenza, vale la pena fermarsi un attimo. Cosa chiediamo davvero alla giustizia quando ci agita la paura: una verità rapida o una verità giusta?