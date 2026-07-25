Samsung svela le sue novità: Galaxy Fold 8, Ultra, Flip, Watch 9 e Ultra 2 al centro dei nuovi video

Una stanza in penombra, un telefono che si apre come un libro, un orologio che illumina il polso prima di un allenamento. I nuovi video di Samsung non urlano: sussurrano promesse. E invitano a guardare più da vicino ciò che sta per arrivare.

C’è movimento nell’ecosistema Samsung. I nuovi clip, pubblicati sui canali ufficiali e raccolti in playlist curate, mettono al centro cinque nomi che già accendono l’immaginazione: Galaxy Fold 8, Galaxy Ultra, Flip, Watch 9 e Watch Ultra 2. Il montaggio è serrato. Le mani aprono e chiudono. Le tasche si riempiono e si svuotano. Il messaggio è chiaro, ma non didascalico: questi prodotti vogliono entrare nella giornata, non nella vetrina.

Non aspettarti schede tecniche. Nei video non ci sono numeri su batteria, fotocamera o chip. C’è invece una regia che suggerisce direzioni. Cerniere più sobrie. Cornici assottigliate. Un uso più naturale della piega. Sui polsi, quadranti nitidi e cornici robuste. Il resto, per ora, resta fuori campo. Lo dico perché è giusto esserlo: dati ufficiali non sono stati comunicati.

Cosa mostrano davvero questi video

Si vede il possibile quotidiano. Il presunto Galaxy Z Fold 8 si apre a metà marciapiede per una mappa. Lo chiudi di scatto prima di salire sul tram. Il Flip scatta foto da un davanzale usando la modalità a L, senza cavalletto. Il Watch 9 vibra al termine di un intervallo. Il Watch Ultra 2 sembra pronto a sudore, sole e sale, con una ghiera pronunciata e pulsanti ben distanziati.

Qui entra un filo tecnico, senza appesantire. Samsung nel 2024 ha portato la protezione dalla polvere sui pieghevoli con la certificazione IP48. È un dato verificabile. È ragionevole aspettarsi che la nuova generazione mantenga, o migliori, quella soglia. Lo stesso vale per Galaxy AI: traduzione in tempo reale, riassunti, strumenti di fotoritocco smart sono già presenti sui top di gamma recenti. È logico pensare a funzioni più mature, ma al momento mancano conferme ufficiali.

Un esempio concreto? Sei in videochiamata dal tavolo della cucina. Il Fold sta a “tenda” senza supporti. Un tocco corregge le luci, un secondo tocco traduce un commento dell’interlocutore. Oppure, stai correndo al parco. Il Watch riconosce l’andatura, tagga automaticamente gli strappi, ti avvisa dell’idratazione. Sono scenari realistici, già vicini a ciò che i modelli attuali fanno.

Cosa aspettarsi (con giudizio)

Prezzi e date di uscita? Non comunicati. Storicamente, Samsung presenta pieghevoli e wearable nella finestra estiva, con disponibilità nelle settimane successive. Anche sul supporto software conviene prudenza: l’azienda ha esteso gli aggiornamenti su diversi top di gamma recenti, ma non ha reso pubblici gli impegni per questi modelli. Meglio tenere il punto e attendere annunci formali.

Un aspetto interessante, amplificato dai video, è il legame fra oggetti. Telefono che scatta. Orologio che registra. Cuffie che filtrano. Non è solo “specifica”; è coreografia. Per chi crea contenuti al volo, per chi lavora in mobilità, per chi vuole meno frizioni. In filigrana, si intravede la scelta di raccontare tecnologia che scompare nel gesto, non che lo interrompe.

Se vuoi vederli con i tuoi occhi, i clip sono sul canale YouTube ufficiale di Samsung. Guardali in cuffia. Noterai il suono secco della cerniera, il respiro tra un taglio e l’altro, il ritmo calibrato sulle abitudini. Non sono dettagli casuali.

Io, intanto, immagino una mattina d’agosto. Zaino leggero. Il Flip nella tasca piccola. Il Watch che vibra piano, senza invadenza. E una domanda semplice, mentre si apre il giorno: quanto deve farsi notare la tecnologia, per farsi davvero ricordare?