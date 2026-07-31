Visto Giappone 2026: Nuove Regole, Costi Aggiornati e Innovazioni per i Cittadini Italiani

Un viaggio in Giappone comincia spesso con un clic secco del timbro in frontiera. Lo senti e capisci che hai 90 giorni davanti. È libertà, ma anche regole che cambiano. Qui ti racconto cosa c’è di nuovo nel 2026 per noi italiani, in modo chiaro e pratico, senza perdere il gusto dell’attesa.

Atterri a Tokyo. Passi il controllo. Per i cittadini italiani il visto turistico per il Giappone non serve fino a 90 giorni. Serve solo un passaporto valido per tutta la permanenza. L’agente controlla il biglietto di ritorno. A volte chiede dove dormirai. Di solito basta. È un sistema snello. E funziona.

Le cose cambiano se studi, lavori o resti più a lungo. In questi casi il visto per studio o lavoro resta obbligatorio. Dal luglio 2026 i costi consolari risultano aumentati. Le tariffe variano per tipologia di visto e sede consolare. Non sono disponibili importi unici validi ovunque. Conviene verificare la tabella aggiornata prima di fissare il volo.

Cosa cambia dal 2026

Il 2026 introduce tre novità che toccano il portafoglio e le abitudini: La Departure Tax aumenta. Finora era pari a 1.000 yen a passeggero in uscita. L’incremento è stato annunciato, ma gli importi finali possono variare per rotta e compagnia. La vedi inclusa nel biglietto aereo. Non si paga in aeroporto allo sportello.

Arriva un nuovo sistema di rimborso tax free. È più digitale, con controlli incrociati all’uscita e meno scontrini incollati sul passaporto. Alcuni negozi potrebbero passare a rimborsi elettronici. I dettagli operativi non sono uniformi in tutto il Paese. Tieni le ricevute e un documento a portata di mano.

In alcune città aumenta la tassa di soggiorno. Gli importi cambiano per comune e categoria di camera. In località molto visitate gli albergatori indicano la maggiorazione al check-in. Verifica sempre la cifra per notte quando prenoti.

Uno sguardo oltre: entro il 2028 è prevista l’introduzione del JESTA, una autorizzazione elettronica di viaggio per i Paesi esenti da visto, sul modello di altri sistemi internazionali. L’obiettivo è pre-controllare i passeggeri e velocizzare i varchi. La tempistica è indicativa e potrebbe slittare. Quando entrerà in vigore, chi viaggia per turismo dovrà probabilmente compilare una richiesta online prima della partenza.

Come prepararsi senza stress

Valida il passaporto. Il Giappone chiede che sia valido per l’intero soggiorno. Molte compagnie aeree consigliano almeno 6 mesi di validità residua. È prudente.

Porta prove semplici. Un biglietto di ritorno. Le prime prenotazioni alberghiere. Una carta di credito funzionante. Aiutano se ti fanno domande.

Usa i servizi digitali ufficiali per immigrazione e dogana. La compilazione anticipata riduce code e incertezze.

Prepara un budget realistico. Considera la nuova Departure Tax, la tassa di soggiorno locale e possibili depositi in hotel. Per gli acquisti, informati sul tax free del negozio prima di pagare.

Valuta un’assicurazione sanitaria. Non è obbligatoria, ma è saggia. Le cure mediche possono costare molto.

Visti non turistici. Per lavoro o studio serve quasi sempre il Certificate of Eligibility rilasciato in Giappone. Metti in conto tempi di istruttoria e la recente revisione dei costi consolari. Parti 3-4 mesi prima.

Un’immagine finale. È notte a Shinjuku e la pioggia disegna cerchi sulla strada. Hai uno zaino leggero, qualche yen per ramen, documenti in ordine. Le regole non tolgono magia. La incanalano. Qual è la piccola abitudine che sei pronto a cambiare per meritarti, davvero, quel timbro?