Da non perdere: La mostra ‘Metamorfosi’ e altre iniziative culturali in tutta Italia

Un borgo affacciato sul Golfo dei Poeti, una mostra che parla la lingua del mare, e una mappa di appuntamenti che attraversa l’Italia. Da Montemarcello a Spoleto, è il momento giusto per scegliere dove far vibrare la curiosità.

Montemarcello è uno di quei luoghi che non si dimenticano. Si sale tra curve e profumo di macchia, si arriva in piazza e l’aria cambia. Qui, nel comune di Ameglia, nel cuore del Parco di Montemarcello-Magra-Vara (provincia di La Spezia), trova casa la mostra “Metamorfosi” dello scultore siriano Usama Alnassar. Un titolo semplice. Un’idea potente. Un invito a guardare due volte.

Non serve essere esperti. L’arte, quando è viva, tocca senza preavviso. E qui succede. La sala è raccolta, la luce fa il suo mestiere, gli spigoli si ammorbidiscono. La gente parla sottovoce, come in una chiesa laica. Io mi sono messo di lato, cercando distanza. Non ha funzionato.

A metà percorso, il punto si svela. La materia prima non è marmo, non è bronzo. Sono pietre tornate dal mare, segnate dal viaggio. Alcune portano ancora addosso piccole incrostazioni: conchiglie, alghe, tracce di molluschi. Nelle mani di Alnassar diventano sculture essenziali, con volti femminili che emergono come ricordi. Linee pulite, sguardi obliqui, bocche sospese. C’è la grazia e c’è la ferita. Il sale rimane lì, come un’eco.

La forza è tutta nel gesto. Raccogliere ciò che il mare restituisce. Leggere nella pietra un volto possibile. Lasciare che la superficie parli. Non è decorazione, è ascolto. Viene voglia di toccare, ma basta avvicinarsi per capire: la metamorfosi non è un trucco. È un patto tra tempo e pazienza.

Dettagli pratici. La mostra è ospitata a Montemarcello (La Spezia); al momento in cui scrivo, calendario e orari non sono comunicati in modo univoco dagli organizzatori locali. Consiglio di verificare presso i canali istituzionali del territorio prima di mettersi in viaggio. L’accesso al borgo è semplice, i parcheggi sono limitati nelle ore di punta. Portate scarpe comode: qui si cammina.

Il cuore di “Metamorfosi”

Il mare come officina. La pietra come memoria. Il corpo come lingua. Le opere di Usama Alnassar mostrano come un materiale “umile” possa diventare opera d’arte senza perdere la sua storia. Ho sostato davanti a un volto rigato dal calcare. Sembrava respirare piano. In quell’istante ho pensato che l’arte non spiega: sussurra. E a volte basta.

Altre iniziative da non perdere

Spoleto. Il Festival dei Due Mondi accende il centro storico tra teatro, danza e musica. È una rassegna storica, nata nel 1958. Le date variano di anno in anno tra fine giugno e inizio luglio: controllate il programma ufficiale prima di partire.

Ravenna. Il Ravenna Festival porta grandi orchestre e progetti speciali nelle basiliche e nei teatri. L’acustica è un’esperienza in sé. Anche qui, meglio verificare la serata prescelta.

Roma. L’estate al MAXXI e all’Auditorium Parco della Musica mescola mostre, cinema all’aperto e concerti. Un buon modo per unire cultura contemporanea e serate leggere.

Toscana. L’Estate Fiesolana è tra le rassegne più antiche d’Italia, ospitata nel Teatro Romano di Fiesole. Pietra, stelle e palcoscenico: combinazione difficile da battere.

Musei statali. La prima domenica del mese, negli ultimi anni, molti luoghi della cultura aderiscono all’ingresso gratuito. L’iniziativa può subire variazioni locali: verificate sul sito del Ministero prima di mettervi in fila.

Non servono liste infinite. Bastano pochi indirizzi chiari e il coraggio di scegliere. A Montemarcello, una pietra bagnata di sale diventa volto e ci riguarda. Quale immagine, in questo momento, chiedete alla vostra estate di restituirvi?