Un uomo che esce dal tribunale con le mani in tasca e lo sguardo dritto. La città che mormora, la televisione che accende i riflettori, i vicini che provano a tornare alla normalità. È la cronaca che non sta mai ferma: una storia che si riapre mentre un’altra, forse, si chiude.

Louis Dassilva: Un nuovo inizio dopo l’assoluzione per l’omicidio di Pierina Paganelli – Le rivelazioni esclusive di Quarto Grado

Quando senti dire “assolto”, pensi a un sospiro di sollievo. Per Louis Dassilva, quel sospiro è un punto e a capo. La vicenda dell’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto nell’autunno 2023 in Emilia-Romagna, ha tenuto tutti inchiodati allo schermo. Un fatto di cronaca nera che ha attraversato case, scale condominiali, pianerottoli. E un uomo finito dentro la tempesta, poi uscito con un verdetto: assoluzione.

La parola è forte, e va rispettata. Significa che, nel procedimento che lo riguardava, non sono emerse prove per condannarlo. Non è una sensazione: è un atto giudiziario. Eppure, fuori dalle aule, resta il rumore. La verità processuale fa il suo corso; la percezione pubblica, invece, ha ritmi diversi. Qui sta il nodo: come si ricomincia quando il tuo nome è stato associato a un delitto che ha ferito una comunità?

Il nuovo corso di Louis Dassilva

Oggi Dassilva prova a riprendersi la quotidianità. L’assoluzione lo libera dal peso di un’accusa, ma non dal dovere – e dal diritto – di essere visto per ciò che è ora: una persona non colpevole. Gli atti depositati, le decisioni della Procura e dei giudici parlano chiaro sul suo fronte. È un terreno oggettivo, verificabile. Il resto, le chiacchiere, vanno lasciate ai margini.

E intanto, l’inchiesta sull’omicidio continua. Non c’è una sentenza definitiva che chiuda tutto il quadro. Le indagini, per come risultano allo stato pubblico, proseguono. Questo è importante: se un’informazione non è confermata, la si segnala. Se una data non è certa, non la si inventa. In mezzo ci siamo noi, spettatori attenti ma responsabili, con un compito semplice: distinguere fatti, ipotesi e montaggio televisivo.

A proposito di televisione

Nell’ultima puntata, “Quarto Grado” ha diffuso in esclusiva il video della prima deposizione di Loris Bianchi del 2023. Un documento raro, perché mette in primo piano voce, pause, linguaggio del corpo. Elementi che, da soli, non fanno verità, ma aiutano a capire il contesto: la catena dei tempi, i dettagli che tornano, quelli che stonano. La trasmissione ha spiegato il perimetro: materiale dagli atti, immagini inedite, e l’invito a guardare senza sentenze.

Le immagini inedite di Quarto Grado

Cosa aggiunge questo filmato? Intanto, un tassello di metodo. Vedere una prima deposizione consente di confrontare dichiarazioni e tempi, di notare eventuali correzioni, di chiedersi perché alcune risposte arrivino rapide e altre esitino. Sono passaggi che la Procura valuta con gli strumenti giusti: verbali, riscontri, perizie. In tv, l’effetto è più emotivo, ma il valore resta informativo se ci ricordiamo la regola base: nessuno è colpevole finché un giudice non lo dice, e un frame non sostituisce un’istruttoria.

Nel frattempo, l’orizzonte personale di Louis Dassilva è un quaderno nuovo. Un lavoro da riprendere, telefonate da fare, strade da riattraversare senza abbassare lo sguardo. La memoria dei luoghi è testarda: scale, cortili, portoni ricordano tutto. Ma anche la vita ricuce, un gesto alla volta. Un caffè dove non vai da mesi, una spesa fatta con calma, il saluto del vicino che torna spontaneo.

Questo ci riguarda. Perché ogni caso di cronaca è anche uno specchio: come raccontiamo gli altri, così impariamo a guardarci. Ci fidiamo più di un titolo o di un atto? Sappiamo reggere l’attesa, accettare il dubbio, rispettare un’assoluzione? Forse la domanda, stasera, è semplice: la prossima volta che vedremo un video “esclusivo”, sapremo ascoltare in silenzio quello che non dice, oltre a quello che mostra?