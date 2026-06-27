Alibaba contro il Governo USA: la denuncia per l’inserimento nella blacklist

Quando un colosso tecnologico viene messo all’angolo da una lista del Pentagono, la vicenda smette di essere “geopolitica” e diventa personale: tocca le app che usiamo, i pacchi che aspettiamo, l’idea stessa di fiducia.

Un nome che conosciamo tutti. Alibaba. Non solo vetrine online, ma infrastrutture che tengono in piedi pagamenti, logistica, cloud e perfino intelligenza artificiale. Dall’altra parte, il Dipartimento della Difesa americano, con una blacklist che segnala aziende cinesi ritenute legate all’apparato militare di Pechino. Due mondi che si incrociano e si urtano.

Queste liste non sono semplici elenchi. Hanno peso finanziario, reputazionale e operativo. Gli investitori statunitensi spesso si allontanano, i partner chiedono chiarimenti, le banche alzano le cautele. Per molte imprese è come guidare con il freno a mano: si va avanti, ma con rumore di fondo, con diffidenza. E l’etichetta “rischio per la sicurezza nazionale” non si stacca con un colpo di spugna.

Fino a qui, il copione è noto. Poi arriva la scelta che cambia il ritmo. Alibaba ha avviato un’azione legale contro il governo USA per contestare l’inserimento nella blacklist del Pentagono. L’azienda sostiene che la misura sia ingiustificata e dannosa, e chiede a un tribunale di rivedere la decisione. I dettagli completi del ricorso non sono tutti pubblici; ciò che è chiaro è l’obiettivo: uscire dall’angolo, prima che l’etichetta diventi destino.

Una causa così non è senza precedenti. Nel 2021, un grande gruppo tech cinese riuscì a farsi togliere da una lista simile dopo un giudizio favorevole in tribunale. Ma ogni caso fa storia a sé: contano gli atti, le prove, il contesto. E il contesto oggi è teso.

Perché Washington ha alzato la barriera

Negli Stati Uniti la parola d’ordine è “de-risking”. Ridurre le dipendenze tecnologiche dalla Cina, soprattutto su chip, cloud, dati e reti. Le autorità temono che l’integrazione militare-civile di Pechino renda porosa la linea tra business e difesa. In questo quadro, un gruppo con scala globale come Alibaba diventa simbolo e nodo sensibile. Se hai fatto acquisti nel Singles’ Day, o usi servizi di e-commerce per lavoro, questa storia non è lontana: dietro le offerte ci sono server, algoritmi, una supply chain che respira con la politica.

Cosa rischia Alibaba (e cosa impariamo noi)

In gioco c’è l’accesso ai capitali USA, la tenuta dei rapporti con clienti occidentali e l’immagine presso i mercati. Alibaba non è solo retail: guida da anni il cloud in Cina e ha investito in IA generativa. Ha più di duecentomila dipendenti e una storia che passa per la maxi-IPO del 2014 a New York, la più grande dell’epoca. La causa serve a dire al mercato: “noi combattiamo la nostra versione dei fatti”. E spesso, in finanza, la narrazione pesa quasi quanto i numeri.

Per noi, osservatori e utenti, resta una lezione pratica. Le liste governative accendono riflettori e generano conseguenze immediate; i tribunali, quando intervengono, lo fanno con tempi e criteri più lenti, più freddi. Nel mezzo, ci sono aziende che provano a lavorare e persone che scorrono il carrello della spesa digitale come ogni sera.

Oggi la risposta non è definitiva. La blacklist resta, la denuncia corre per le sue strade, i mercati scrutano. Intanto ci chiediamo: quanto controllo vogliamo sulle tecnologie che usiamo e quanta apertura siamo disposti a perdere per sentirci al sicuro? Forse la scena giusta è un magazzino al buio, nastri che scorrono e un bip regolare agli scanner: la vita digitale avanza a ritmo costante, anche quando la politica cambia la musica.