Rita Pavone: ‘Per Riempire gli Stadi Servono le Canzoni, Non gli Ospiti’. La Leggenda della Musica Italiana Parla Senza Pelosità

Rita Pavone torna a parlare chiaro: voce tesa, memoria viva, energia intatta. Un viaggio tra ricordi concreti, palchi passati e una verità di oggi che brucia: gli stadi non si riempiono con gli effetti speciali, ma con le canzoni che restano addosso.

Una carriera che parla da sola

Dici Rita Pavone e pensi a una donna minuta con grinta da maratoneta. Ad agosto compirà 81 anni. Non li sente. E non li fa sentire. Debutta nel 1962 al Festival degli Sconosciuti di Ariccia. Vince. Lì c’è Teddy Reno, che poi diventerà suo marito. Il resto è storia pop: “La partita di pallone”, “Il ballo del mattone”, “Cuore”. In tv entra nei salotti di tutti. Poi esplode con “Viva la pappa col pomodoro” in Gian Burrasca, firmato da Lina Wertmüller: è teatro, televisione, canzone. È musica italiana che si ricorda di essere spettacolo.

Non si ferma ai confini. Vola negli Stati Uniti, passa dall’Ed Sullivan Show, canta in inglese, in spagnolo, gira film, cambia abiti e ritmi ma non cambia il passo. La sua è una carriera che regge su una formula semplice: voce riconoscibile, tempo perfetto, ritornelli che tutti sanno. Nel 2020 rientra a Sanremo con “Niente (Resilienza 74)”. Un titolo che è una dichiarazione d’intenti. Le chiacchiere scorrono, la resilienza resta.

Parla poco di nostalgia. Ricorda, ma non si culla. “Ieri” è un serbatoio, non un divano. La vedi nei teatri, la ascolti in interviste asciutte, centrate. Quando non ha dati certi, lo dice. Quando li ha, li mette sul tavolo.

Il punto: canzoni prima degli ospiti

Arriviamo all’oggi. E al centro di questa storia. Pavone lo dice senza giri: per riempire gli stadi servono le canzoni, non gli ospiti. La frase punge perché fotografa un’abitudine di questi anni. Line-up infinite, ingressi a sorpresa, duetti pensati per i social. Funziona? A volte sì, a volte no. Ma se il coro del pubblico non parte da solo, qualcosa manca.

Qui scatta la sua lezione, pratica e terrena. Un concerto vive se le persone cantano. Se un ritornello diventa “nostro”. Se tre accordi accendono una memoria. Pavone l’ha visto succedere per decenni, dal boom economico ai talent, passando per il Compact Disc e lo streaming. I mezzi cambiano, la regola no: senza uno zoccolo duro di brani forti, l’apparato scenico è un castello di carte.

Esempi? Basta un titolo come “Cuore” e il pubblico completa la frase. Con “Viva la pappa col pomodoro” la platea sorride prima ancora dell’attacco. Quello è capitale emotivo. E si costruisce nel tempo, non in una settimana di hype. Anche i giganti di oggi che riempiono gli impianti, quando spengono i fuochi d’artificio, hanno al centro un repertorio: melodie memorizzabili, testi chiari, identità.

Non è un no alla festa. Gli ospiti sono sale e pepe. Ma non sostituiscono il piatto. Pavone chiede artigianato: penna su carta, prove, rifiuti, altre prove. Chiede cantabilità. Chiede chiarezza. La musica pop è una promessa a tutti, non a pochi.

C’è un’immagine finale che resta. Una sera d’estate, luci calde, aria ferma. Dal palco parte un intro semplice, due battute. Migliaia di voci si alzano insieme. Non c’è nessuno da annunciare, nessuno da introdurre. Solo una canzone che fa il suo mestiere: tenere insieme le persone. Non è questo, alla fine, l’unico vero pienone che conta?