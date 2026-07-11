Tour de France 2026: Percorso e Altimetria della Settima Tappa da Hagetmau a Bordeaux – I Velocisti in Primo Piano

Una partenza tra campi e pinete, un arrivo su un lungofiume dove tutto si decide in pochi secondi: la settima tappa da Hagetmau a Bordeaux promette quell’adrenalina semplice e feroce che solo una grande volata sa regalare. Dopo i giorni di montagna e la scossa di Pogacar sui Pirenei, il Tour cambia pelle e affida ai velocisti il centro della scena.

Non c’è bisogno di essere ingegneri del ciclismo per capirlo: qui contano scie, nervi e lucidità. La strada lascia le ondulazioni della Chalosse, prende il largo tra le foreste delle Landes e punta dritta verso la Garonna. È un teatro perfetto per chi vive di scatto.

Percorso e altimetria (previsione ragionata)

Al momento non ci sono profili ufficiali pubblicati per la settima tappa del Tour de France 2026. Quanto segue è una stima fondata su geografia, consuetudini di corsa e precedenti a Bordeaux. La distanza tra Hagetmau e Bordeaux su strada si aggira attorno ai 160 km; in una tappa pianeggiante il dislivello resta in genere contenuto, verosimilmente sotto i 1.000 metri. L’altimetria attesa è regolare: prime dolci pendenze in uscita da Hagetmau, poi lunghi rettilinei tra pini marittimi e asfalto scorrevole.

Elemento chiave: il vento. Nelle Landes la brezza atlantica può spazzare la corsa di lato. Se soffia da ovest o nord-ovest, i famosi ventagli diventano un rischio concreto. Le squadre dei capitani lo sanno: tenere il gruppo davanti, proteggere i leader, evitare tagli. In giornate così, una tappa “facile” smette di esserlo. Le medie orarie, nelle frazioni piatte del Tour, stanno spesso tra 45 e 50 km/h: basta un’accelerazione in più, e i distacchi si aprono.

L’avvicinamento a Bordeaux, città storicamente amica delle volate, di solito premia i treni meglio oliati. Nel 2023 si arrivò lungo il fiume, con un rettilineo importante: se il finale 2026 ricalcasse anche solo in parte quel disegno urbano, l’ultima curva pulita e le ultime rotonde prima del chilometro rosso peserebbero come un macigno. Ma finché non emergono indicazioni ufficiali, ogni dettaglio chilometrico resta non confermato.

I velocisti in primo piano

Qui entrano loro, gli uomini-jet. Olav Kooij è l’emblema del nuovo che avanza: rapido, composto, micidiale quando il treno lo lancia a 200 metri. Tim Merlier è il classico sprinter “puro”: potenza piena, timing spesso perfetto, una scia e via. Jasper Philipsen ha già dominato finali simili e conosce Bordeaux: gestione della posizione, sangue freddo, colpo secco. Biniam Girmay porta fantasia e lettura: sa trovare corridoi dove sembrano non esisterne, lo ha dimostrato anche al Tour più recente.

La chiave tattica? Il controllo delle ultime tre rotatorie, l’ingresso ai –3 km, la scelta del lato giusto quando il percorso si stringe. Un treno che forza troppo presto brucia gli uomini; uno che aspetta un istante di più perde la scia decisiva. In mezzo c’è il caos: cambiate furtive, spallate legali, il filo di vento che ti sposta mezzo metro e ti manda fuori linea.

C’è anche un aspetto umano che in TV sfugge. L’odore di resina nelle pinete, la luce piatta del pomeriggio sulle Landes, il brusio che si alza quando il gruppo entra a Bordeaux. Dietro a ogni volata c’è una somma di gesti minuscoli: un compagno che ti apre la porta, un altro che ti urla “ora!”, la ruota davanti che trema per l’asfalto segnato.

Questa settima tappa nasce per i velocisti, sì. Ma il ciclismo ama le crepe: un colpo di vento, una rotonda presa male, una fuga che resiste di un niente. Allora la domanda diventa semplice e grande insieme: quando la Garonna rifletterà il traguardo, chi avrà ancora il coraggio di tenere aperto il mondo per due pedalate in più?