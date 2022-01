Il gioco nazionale ancora una volta regala gioia e grandi soddisfazioni ai cittadini italiani. La vincita in questione è doppia.

Si vince e si vince bene, le buone notizie arrivano sempre prima delle altre, ed in questo l’ultimo concorso è stato davvero puntuale. Una intera città in festa, festa doppia, anzi.

Il Lotto ormai, anche se potrebbe sembrare il contrario resta sempre uno dei giochi più amati dagli italiani, certo lo scettro con ogni probabilità è passato oggi al Superenalotto ma ciò non comprende un abbandono drastico di quello che per decenni ha rappresentato, di fatto, il gioco per antonomasia. Ambo, terno, quaterna, cinquina. Sogni, fatti realmente accaduti, tutto di tutto insomma, per un gioco che per molti ha rappresentato il senso stesso della fortuna, mentre per altri, la rovina vera e propria.

A Vibo Valentia, in Calabria, il Lotto ha bussato per ben due volte nell’ultimo concorso. La fortuna ha quindi baciato due diversi giocatori della stessa città, che tra l’altro hanno vinto la stessa cifra giocando gli stessi numeri. Un terno davvero fantastico, con i numeri 23-24-28 che ha regalato ai due la bellezza di 90mila euro a testa. In città chiaramente la voce si è sparsa in pochissimi minuti e nelle case dei vincitori è subito esplosa la festa per una vincita assolutamente inimmaginata.

Lotto, la vincita è doppia, il terno anche: una estrazione da sogno per una città intera

A Vibo Valentia, insomma è festa grande per una vincita che riporta un briciolo di speranza nei giocatori di tutto il paese. 180mila euro in due, non proprio una somma alla quale si resta indifferenti. Certo abbiamo visto come spesso vincite milionarie possono letteralmente rivoluzionare la vita delle persone, ma possiamo anche immaginare che 90mila euro a testa, possono comunque far bene e farsi sentire nel corso per quelli che saranno i momenti futuri. Gli italiani sperano ancora nel gioco insomma, vista la situazione, vista l’incertezza ed il clima di profonda indecisione.

L’ultimo concorso del Lotto ha regalato la bellezza di 5 milioni di euro in tutta Italia. Cifra che dall’inizio dell’anno è arrivata addirittura a 66 milioni d euro. Si gioca insomma, si gioca anche tanto, con gli italiani consapevoli che un cambio sostanziale alla propria vita, una scossa, possa arrivare soltanto in quel modo. Gli italiani hanno ben impresso in mente il concetto che la fortuna, solo la fortuna in alcuni casi può stravolgerti la vita, in senso buono, al punto da poter ricominciare tutto daccapo.

Una vincita, improvvisa, inaspettata, può significare una seconda possibilità, la vera e propria occasione della vita che si manifesta all’improvviso, quando mai e poi mai avresti immaginato qualcosa di simile. Il bello, in qualche modo, deve essere proprio questo. Si gioca, si perde quasi sempre, ma qualche volta si vince e lo si fa anche bene nella maggior parte dei casi. Il Superenalotto, altro ambitissimo traguardo per gli italiani, al momento promette vincite davvero da sogno, siamo sui 140 milioni di euro in quel caso, soldo più soldo meno. In quel caso, è chiaro, sognare è d’obbligo, provarci, anche .