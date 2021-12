Una vincita da sogno a pochi giorni dal Capodanno. Un anno certamente da ricordare per il fortunato vincitore.

A Capodanno, o almeno a ridosso dell’ultimo giorno dell’anno. Un Capodanno insomma da sogno forse come mai desiderato finora, e nemmeno immaginato ovviamente. Il gioco è cosi, chiaramente non lascia alcuna idea di ciò che potrebbe succedere, l’auguri della vittoria, l’illusione di essa. Qualcosa di talmente incerto che non può di sicuro essere compresa cosi su due piedi. La vittoria, al gioco, è qualcosa che arriva all’improvviso e divide in due la tua vita, con un prima ed un dopo. Il dopo, tutto da scoprire e da vivere il più possibile.

Il Gratta e vinci insomma regala un ultimo giorno da sogno e non solo al fortunato vincitore che proprio in un preciso momento ha scelto quel preciso biglietto, quante casualità vero? La fortuna è cosi, trovarsi al posto giusto al momento giusto, ed anche nel modo giusto. Il momento delicato che il nostro paese vive, cosi come quasi ogni altro paese al mondo, spinge sempre più cittadini ad affidarsi alla fortuna per rimettere in piedi situazioni al limite del disagio. Sperare nel tocco della fortuna per ripartire nel migliore dei modi, da zero.

Gratta e vinci, i numeri regalano un Capodanno da favola: i dettagli del successo

Il fortunato giocatore del giorno ha conquistato ben 50mila euro semplicemente grattando via la patina dorata da un biglietto del Gratta e vinci. Il tutto è successo a Terrasini, in provincia di Palermo. La festa è esplosa all’improvviso subito dopo aver appreso della vincita incredibile e chiaramente inattesa del fortunato vincitore. Il concorso in questione è quello chiamato “I numerissimi”. Una possibilità su otto milioni fanno sapere direttamente dai Monopoli di Stato. Una fortuna non da poco insomma. Un premio assolutamente strappato via con i denti.

Il concorso in questione con un biglietto dal costo di 5 euro è tutto basato sulla combinazione di numeri vincenti o meno presenti sotto la patina da grattare. Un gioco che man mano sta conquistando sempre di più gli italiani che puntuali corrono a scommetterci. I premi abbastanza succulenti che partono da 2mila euro ed arrivano ad un massimo di 100mila euro risultano quindi molto appetibili ai giocatori che tentano la fortuna giocando con i numeri che puntualmente si ritrovano di fronte ad ogni “grattata”, si spera, fortunata.

Il momento è delicato, come si è detto, e spinge gli italiani a tentare altrove la fortuna, lontani dai soliti schemi, pensiamo ad esempio al lavoro, spesso mancante o in crisi. Pensiamo alla crisi generale che si vive in questi giorni, ai dubbi, alle incertezze del momento, pensiamo alle tante situazioni di stento e disperazione. Il gioco, con moderazione, a volte può risolvere tutto. Certo bisogna essere più che fortunati, più che ispirati dalla dea fortuna. Tutto può succedere, certo, tutto può avere un corso prestabilito. Tutto può portare alla fine ad una grande, grandissima soddisfazione. Con tanti soldi, anche con i 50mila euro della vincita in questione, la vita, certo, può riprendere a sorriderci.