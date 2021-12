Buone notizie per coloro che continuano a vedere questi numeri, in quanto sono baciati dalla fortuna. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo chi potrà festeggiare una vincita.

Manca ormai poco alla fine del 2021 e per questo siamo pronti a dare il benvenuto al 2022 che si spera porterà con sé delle notizie positive, soprattutto dopo aver dovuto fare i conti con due anni particolarmente complicati a causa dell’impatto negativo del Covid. In attesa di scoprire cosa ci riserberà l’arrivo del nuovo anno, continua la corsa agli ultimi acquisti di Natale, con doni da regalare ad amici e parenti proprio in occasione delle tanto attese festività, che tanto piacciono sia ai grandi che ai piccini. Per comprare, ovviamente, bisogna mettere mano al portafoglio.

Proprio per questo non stupisce che in molti cerchino qualche entrata extra di soldi, ad esempio giocando al Lotto o al Superenalotto. Proprio in tale ambito in molti decidono, ad esempio, di volgere un occhio di riguardo all’astrologia. Ma non solo, dovete sapere che vi è un’altra disciplina, ovvero la numerologia, che può fornire valide indicazioni in tal senso. In particolare giungono buone notizie per coloro che continuano a vedere questi numeri, in quanto sono baciati dalla fortuna. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo chi potrà festeggiare una vincita.

Superenalotto e fortuna, occhio al significato dei numeri: soldi in arrivo?

Le probabilità di vincere al Lotto, al Superenalotto, così come al Gratta e Vinci o ad uno dei tanti altri giochi disponibili, sono davvero molto basse. Dall’altro canto capita spesso di leggere storie di fortunati giocatori che riescono a portarsi a casa delle cifre da urlo dopo aver fatto delle giocate con importi di soli 1 o 2 euro. Se è pur vero che la fortuna è cieca, d’altronde, in altri casi sembra vederci benissimo.

Proprio per questo motivo non stupisce che in molti ci provino ad ogni estrazione, con la speranza di riuscire finalmente a trovare la combinazione vincente in grado di cambiare per sempre la propria vita. Varie le strategie utilizzate dai giocatori in tale ambito, come ad esempio quella di volgere un occhio di riguardo all’astrologia. In questo modo, infatti, cercano di capire quali siano i segni zodiacali più fortunati e se un determinato periodo si rivela essere o meno ideale per cercare di tentare la fortuna.

Ma non solo, come già detto vi è un’altra disciplina, ovvero la numerologia, che può fornire valide indicazioni in tal senso. In particolare bisogna sapere che giungono buone notizie per coloro che continuano a vedere questi numeri, tanto da non escludere la possibilità che possano festeggiare una vincita.

Numerologia e fortuna, occhio al significato dei numeri: tutto quello che c’è da sapere

A molti può capitare di avere a che fare con dei numeri che si rivelano essere ricorrenti nel corso della propria vita. Una situazione che si verifica molto più spesso di quello che si possa pensare, tanto da portare a chiedersi se abbiano o meno un particolare significato, quasi a volerci comunicare qualcosa.

Basti pensare che secondo molti appassionati di esoterismo, i numeri ricorrenti potrebbero essere dei segnali mandati dagli angeli. Proprio in tale ambito, quindi, entra in gioco la numerologia, con ogni numero che assume un significato in particolare. A tal proposito, così come riportato da proiezionidiborsa.it, ecco il significato dei seguenti numeri:

0 , questo numero indica che bisogna fermarsi a riflettere sul proprio operato, per poi agire e finalmente dar vita ad un importante cambiamento;

, questo numero indica che bisogna fermarsi a riflettere sul proprio operato, per poi agire e finalmente dar vita ad un importante cambiamento; 1 , invita a restare positivi rispetto alle disavventure della vita. È considerato pertanto un segnale di conforto;

, invita a restare positivi rispetto alle disavventure della vita. È considerato pertanto un segnale di conforto; 2 , significa che la giustizia è dalla propria parte. In particolare invita a proseguire per la propria strada, senza farsi frenare da eventuali dubbi;

, significa che la giustizia è dalla propria parte. In particolare invita a proseguire per la propria strada, senza farsi frenare da eventuali dubbi; 3 , indica la vicinanza di presenza benefiche e soprattutto che non siamo soli;

, indica la vicinanza di presenza benefiche e soprattutto che non siamo soli; 4 , viene considerato un segnale di incoraggiamento. In pratica coloro che si ritrovano ad affrontare un momento difficile devono sapere che presto finirà;

, viene considerato un segnale di incoraggiamento. In pratica coloro che si ritrovano ad affrontare un momento difficile devono sapere che presto finirà; 5 , questo numero indica un cambiamento positivo all’orizzonte, all’insegna della gioia e tranquillità;

, questo numero indica un cambiamento positivo all’orizzonte, all’insegna della gioia e tranquillità; 6 , se ricorrente questo numero indica abbondanza e soprattutto invita a non preoccuparsi dei soldi;

, se ricorrente questo numero indica abbondanza e soprattutto invita a non preoccuparsi dei soldi; 7 , è un numero particolarmente fortunato che indica a chi lo vede un futuro molto positivo, tanto da non escludere una possibile vincita;

, è un numero particolarmente fortunato che indica a chi lo vede un futuro molto positivo, tanto da non escludere una possibile vincita; 8 , questo numero significa che si potrà vivere un momento all’insegna della tranquillità e serenità, fermo restando il fatto di non dover essere avidi;

, questo numero significa che si potrà vivere un momento all’insegna della tranquillità e serenità, fermo restando il fatto di non dover essere avidi; 9, questo numero indica che c’è qualcosa che ci frena e per questo invita i soggetti interessati a dare uno scossone alla propria vita.

Nel caso in cui questi numeri si presentino in forma doppia o tripla, è facile intuire che avranno una maggior incidenza. Ovviamente, non bisogna dare per scontato che tutti coloro che si ritrovano alle prese con numeri che si rivelano essere ricorrenti nel corso della propria vita potranno festeggiare una vincita. Dall’altro canto, come risaputo, la fortuna aiuta gli audaci e per questo motivo solo provandoci è possibile essere finalmente baciati dalla dea bendata. L’importante, in ogni caso, è non spendere più del dovuto e giocare sempre con responsabilità.