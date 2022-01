A partire dal Lotto fino ad arrivare al Superenalotto, come controllare se ho vinto una schedina? Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Alle prese con bollette da pagare, scadenze sul posto di lavoro e impegni di vario genere, sono davvero tante le cose da dover fare e soprattutto le spese con cui dover fare i conti.

Non stupisce, quindi, che prima o poi possa maturare in tutti il desiderio di cambiare finalmente vita, magari grazie ad una vincita milionaria, in grado di garantire una non indifferente tranquillità economica. Non è un caso, quindi, che ad ogni estrazione siano davvero in tanti a tentare la fortuna, con la speranza di essere finalmente baciati dalla dea bendata.

Allo stesso tempo, ovviamente, sono in tanti a dover controllare se la fortuna sia o meno dalla propria parte. Proprio in tale ambito, pertanto, sorge spontanea una doma: come controllare se ho vinto una schedina Sisal? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Lotto e Superenalotto, come controllare se ho vinto una schedina Sisal: cosa c’è da sapere

Come noto, sono in tanti che ad ogni estrazione tentano puntualmente la fortuna con la speranza di essere baciati dalla dea bendata. Le probabilità, purtroppo, sono molto basse, ma allo stesso tempo non si può fare a meno di pensare ai casi di quei fortunati giocatori che riescono invece a portarsi a casa delle cifre da capogiro.

Diverse le strategie attuate, al fine di cercare di trovare la combinazione vincente. A partire dalla data di nascita, passando per l’interpretazione dei sogni, fino ad arrivare a volgere un occhio di riguardo agli astri in modo tale da sapere quali siano i segni zodiacali più fortunati, ognuno cerca a sua modo di giocare dei numeri che, si spera, siano vincenti. Ma come fare a controllare se ho vinto una schedina Sisal?

Ebbene, a differenza di quanto si possa pensare, non bisogna necessariamente recarsi, ad esempio, presso la tabacchiera dove è stata giocata la schedina in questione. A tal fine, infatti, è sufficiente accedere via Internet al sito della Sisal e cliccare sulla voce Lotterie.

Si apre quindi una schermata in cui compaiono i nomi dei vari giochi, quali appunto Superenalotto e Lotto. Ma non solo, anche SiVinceTutto, VinciCasa, Win for Life, Eurojackpot, Play Six, Gratta e Vinci,10 e Lotto e MilionDAY. Basta quindi selezionare il gioco di proprio interesse e controllare la schedina.

Lotto e Superenalotto, come controllare se ho vinto una schedina Sisal: un metodo veloce

Oltre al metodo visto poc’anzi, vi è un’altra soluzione ancora più veloce grazie alla quale poter controllare se hai o meno vinto una schedina Sisal. In pratica non dovete fare altro che andare su Verifica vincite Sisal, inserire il codice univoco presente sulla propria schedina e il gioco è fatto.

In pochi secondi, infatti, appare l’esito della schedina e, in caso di vincita, anche l’importo della somma vinta. Un modo facile e veloce per controllare la propria schedina, il tutto all’insegna della privacy. Per poter effettuare tale verifica, infatti, non viene richiesto alcun dato. Per questo motivo è possibile ottenere l’informazione desiderata senza rischiare che qualcuno possa risalire alla propria identità.

Lotto e Superenalotto, come controllare se ho vinto una schedina Sisal con codice Qr

In alternativa, in alcuni casi, è possibile anche controllare l’esito della propria giocata semplicemente utilizzando il codice Qr. Nel caso del Superenalotto, ad esempio, è sufficiente scaricare la relativa applicazione e utilizzarla per inquadrare con il proprio smartphone il codice Qr impresso sulla schedina. Stesso discorso vale anche per il 10 e Lotto.

Nel caso in cui, invece, si abbia poca dimestichezza con i servizi web, non resta altro da fare che ricorrere ad un canale tradizionale, ovvero recarsi in ricevitoria. Non bisogna fare altro che consegnare il biglietto e in poco tempo, sul display, apparirà eventualmente l’importo della vincita. Controllare se ho vinto una schedina Sisal, quindi, è di per sé molto semplice. Non resta altro che scegliere una delle soluzioni più adatte alle proprie esigenze e il gioco è fatto.