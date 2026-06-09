Viaggio tra le Meraviglie Naturali dell’Albania: Il Lago di Koman, un Fiordo tra Montagne Selvagge e Acque Smeraldo

Un corridoio d’acqua stretto tra rocce chiare e ombre profonde. Il Lago di Koman si apre come una sorpresa: un fiordo nel cuore delle Alpi Albanesi, dove il silenzio taglia il respiro e ogni curva racconta un villaggio, una storia, un’assenza di strade.

Non serve molta teoria per capirlo. La prima immagine resta addosso: pareti calcaree alte, acqua che vira dal verde al turchese, barche sottili che scivolano senza fretta. Il Lago di Koman è un bacino artificiale sul fiume Drin, nato negli anni ’80 con la diga di Koman. Si allunga per oltre 30 chilometri, serpeggia tra canyon stretti e gomiti improvvisi. In molti lo paragonano a un fiordo nordico. L’istinto dice che il paragone regge.

La geografia qui è concreta. Le rive salgono a picco. Le case, quando ci sono, appaiono in alto, minuscole. Esistono villaggi raggiungibili solo via battello. È una scelta forzata e una forma di libertà. Nelle giornate limpide, la luce rimbalza sulle rocce e disegna una mappa di pieghe e cavità. A volte, in estate, la portata del Drin si abbassa e scopre terrazze di ghiaia. Cambia il bordo, non cambia l’essenza.

Come si arriva e quando andare

Da Shkodër al molo di Koman sono circa 60 km. La strada è stretta, la guida richiede pazienza. Calcola 1 ora e 45 minuti, traffico permettendo. Il servizio di traghetto Koman–Fierzë è attivo quasi tutto l’anno, ma con frequenze ridotte in bassa stagione. La traversata dura in media 2–3 ore. Esistono sia barche passeggeri sia un traghetto per auto. Prenotare in alta stagione è prudente. Le tariffe variano e conviene verificarle sul sito dell’operatore prima di partire.

Il periodo migliore? Da maggio a ottobre. In primavera l’acqua spinge forte e il colore esplode. In estate il sole picchia e il vento sul ponte rinfresca. Porta uno strato caldo: sulle gole il fresco sorprende anche ad agosto. Giubbetti di salvataggio a bordo: un dettaglio che rassicura e che vale controllare al momento dell’imbarco.

A bordo del traghetto: vita tra le gole

La barca lascia il molo e il rumore del motore fa da metronomo. Un ragazzo carica casse di frutta. Un anziano scende a metà percorso con un sacco di farina. Una capra, legata corta, osserva il vuoto. Sono tracce di una vita che resta laterale, ma non remota. Ho annotato una volta l’odore del diesel, il profumo di menta da un thermos, il riflesso verde sulle mani. Piccole cose che dicono “qui”.

A metà rotta, il lago si stringe. Il paesaggio si fa verticale. Se alzi lo sguardo vedi rapaci che girano lenti. Se lo abbassi, scorgi ingressi di torrenti limpidissimi. Il più noto è il fiume Shala, che crea una lingua d’acqua lattiginosa, fredda, quasi alpina. Sbarcare qui per un’ora significa lasciare che i piedi intorpidiscano e capire la durezza dolce di queste valli.

L’itinerario classico continua verso Fierzë e si collega con la valle di Valbona. Da lì molti attraversano a piedi il passo verso Theth (circa 17 km, sentiero segnato e dislivello importante). È un anello che unisce lago, montagna, borgo. Una Albania che non concede scorciatoie ma ripaga chi resta leggero.

Non tutti i dati qui hanno numeri fissi: livelli dell’acqua e orari cambiano con le stagioni. Vale la regola semplice: informarsi il giorno prima, viaggiare presto, non contare su coincidenze tirate. Poi guardare. Le acque turchesi fanno il loro, ma è la scala del vuoto a restare. Che cosa cerchi, quando imbocchi una strada che finisce nell’acqua? Forse proprio questo: un modo diverso di misurare la distanza. E il tempo che, per qualche ora, smette di correre.