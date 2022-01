Una vincita effettivamente da sogno stava trasformandosi improvvisamente in qualcos’altro. Ecco cosa è successo.

La fortuna a volte nella vita coglie alla sprovvista, è vero. Ma è anche vero che bisogna farsi trovare pronti altrimenti poi tutto rischia di diventare inutile e clamorosamente di saltare, cosi, quasi per caso. Quello che è successo ha dell’incredibile.

A volte la sorte, la fortuna o come vogliamo chiamarla è capace di fare giri enormi per poi ritornare li dove aveva già scelto di finire la sua corsa. La vicenda non può altro che stupire per alcuni suoi contorni potenzialmente amari, alcune dinamiche all’interno di essa che stavano portando il tutto verso la tragedia, non è esagerato affermarlo. Poi per fortuna, ritorna quindi il fato, il tutto si è risolto nel migliore dei modi, nelle modalità che inizialmente avrebbero dovuto caratterizzare il tutto, nel modo più semplice possibile.

Laura Spears cittadina della contea americana di Oakland nel Michigan, un giorno, scopre per puro caso di aver vinto 3 milioni di dollari alla lotteria. Generalmente in questi casi, una comunicazione avvisa di fatto i fortunati vincitori dell’esito della propria giocata. La donna però non ha ricevuto alcuna comunicazione e di quindi, di conseguenza, continua la sua vita di tutti i giorni senza minimamente immaginare ciò che si sta lasciando alle spalle. Il rischio concreto che tutto possa essere rovinato è forte, anzi fortissimo.

La vincita è da sogno, ma qualcosa va storto: poi la mail che cambia tutto

Qualche giorno più tardi, la 55 di Oakland cercando nella propria casella di posta elettronica una mail in particolare fa una scoperta che mai e poi mai si sarebbe aspettata. Nella cartella spam della sua casella di posta elettronica recupera una mail che letteralmente le a perdere la calma fino a quel momento mantenuta. La donna salta letteralmente dalla sedia. La mail arriva dalla ente Michigan Lottery, che gestisce, di fatto la lotteria alla quale aveva giocato. La comunicazione dice che ha vinto ben 3 milioni di dollari. La notizia ha dell’incredibile, non ci sono altri termini per descrivere una tale serie di situazioni una dietro l’altra.

La donna ha cosi raccontato la sua vicenda dal momento della scoperta della mail dopo aver effettuato la giocata risultata essere poi vincente: “Pochi giorni – dichiara – dopo, stavo cercando un’e-mail e ho controllato, per puro caso, la cartella spam nella mia casella di posta elettronica. In quel momento ho visto un’e-mail della lotteria. Sono rimasta scioccata, avevo davvero vinto 3 milioni di dollari. Controllerò anche la mia cartella spam più spesso – ha concluso sorridendo la donna – non si sa mai possa fare il bis”.

La vicenda ha davvero dell’incredibile, non ci sono altri termini per descriverla. Una giocata quasi dimenticata e poi la scoperta di una vincita da sogno, ben 3 milioni di dollari che all’improvviso ti stravolge la vita. Il tutto nascosto da una cartella spam. La doppia scoperta, insomma è di quelle dal sapore unico. 3 milioni di dollari possono realmente cambiare la vita ad una persona e non solo a lei ma anche ad un bel pezzo della sua famiglia. Tanti soldi, tante opportunità e tanti sogni finalmente da realizzare.