La vittoria al Gratta e vinci in alcuni casi offre l’opportunità di una semplice riflessione. Al posto giusto nel momento giusto.

Una vincita davvero incredibile, milionario in pochi secondi grazie all’intuito alla scelta decisiva ma soprattutto alla fortuna che lo ha condotto nel posto giusto al momento giusto. Il Gratta e vinci è anche soprattutto questo. Spietata logica che non lascia scampo.

La giocata è di quelle che si ricorderanno per sempre, se di giocata si può parlare. Nel caso specifico del Gratta e vinci infatti la fortuna è davvero l’unica a condurre il gioco. Non esiste l’attesa, quella che per esempio si produce quando si gioca al Lotto o al Superenalotto. In quel caso magari si scelgono i numeri ci si avvia verso una riflessione anche abbastanza seria riguardo dinamiche, approcci e quant’alto. Si valuta il tutto insomma e poi si attendono le estrazioni vere e proprie per capire come sia effettivamente andata la giocata.

Nel Gratta e vinci il discorso è completamente diverso. Entrare al momento giusto presso la ricevitoria prescelta, conta quindi anche il posto, scegliere dove giocare insomma e poi chiaramente scegliere il biglietto giusto. Il taglio, il tipo di gioco. Quanto giocare, come giocare insomma. Fortuna, sfacciata, più che mai. Vincere in questo modo, vincere tanto poi significa davvero essere capitato nel posto giusto al momento giusto, ma non solo, aver anche fatto la scelta giusta. Il giorno in cui ogni cosa deve andare bene insomma, capita.

Gratta e vinci, il premio è sensazionale: 5 milioni di euro a Crotone

I fatti di questa storia arrivano da Crotone. Li presso il Bar Gerace di via 25 Aprile si è consumata per il fortunato giocatore la più dolce delle avventure. Un biglietto acquistato magari per abitudine o magari per pur voglia di provare a sfidare la sorte. “Maxi Miliardario” da 20 euro. Taglio importante insomma, un taglio che si sceglie in genere quando si vuole davvero tentare il colpo della vita. Risultato finale, dopo un paio di “grattate”, 5 milioni di euro. Una vincita che entra nella tua vita e ne fa di colpo qualcos’altro.

Superenalotto, soldi e fortuna in arrivo per chi ha fatto questi sogni: chi festeggerà una vincita?

Lo scorso 6 gennaio un altro fortunato giocatore, si scoprirà, nello stesso bar di Crotone aveva acquistato un biglietto vincente della Lotteria Italia. 20mila euro il premio associato al biglietto in questione. Anni fa, invece un’altra vincita da incorniciare per il Bar Gerace, 500mila euro. Il vincitore insomma si è davvero recato nel posto giusto. Di certo, da oggi in poi non potrà mai più dimenticare l’importanza di aver scelto quel bar per quella sua giocata, per l’acquisto di quel biglietto che di fatto gli ha cambiato per sempre la vita.

“Speriamo di aver aiutato qualcuno in difficoltà”, ha dichiarato Luca Gerace, titolare dell’omonimo bar. L’uomo ha poi aggiunto di non avere la minima idea di chi possa essere il vincitore. Il biglietto è stato acquistato nel corso delle feste natalizie e registrato per la vincita soltanto lo scorso 26 gennaio. In ogni caso a Crotone la notizia della vincita ha già fatto il giro della città. Gioia e soddisfazione tra i cittadini per una vincita che si spera possa mettere a posto una situazione di certo non proprio piacevole, per puro senso di giustizia insomma.

Vincere insomma è sempre una gran bella cosa, farlo in questo modo poi deve avere un sapore davvero unico. Esperienze che di certo non possono essere pienamente descritte, sensazioni di fatto uniche, emozioni che non possono essere trasmesse. La vita che di colpo cambia e di colpo sorride, come non mai. Momenti davvero indimenticabili.