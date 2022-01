Diventato noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a La Prova del cuoco, che fine ha fatto Renato Salvatori, meglio conosciuto con l’appellativo di Renatone?

Inutile negarlo, la cucina italiana è apprezzata e conosciuta in tutto il mondo. A partire dalla pasta, passando per la pizza, fino ad arrivare ai dolci, in effetti, sono tante le prelibatezze del nostro Paese in grado di soddisfare i palati sia di grandi che di piccini. Molti, d’altronde, sono i piatti tipici italiani esportati anche all’estero, con ogni Regione che si contraddistingue con piatti caratteristici locali. Ad offrirci un valido aiuto, nello scoprire le varie ricette, inoltre, ci pensano i diversi programmi di cucina, come ad esempio La Prova del Cuoco o È sempre Mezzogiorno.

Tanti i deliziosi piatti che, grazie a questi programmi, sono entrati nelle nostre tavole. Il tutto è reso possibile grazie al grande lavoro svolto dagli addetti ai lavori, tra cui, ovviamente, i vari chef che si mettono in gioco e deliziano il pubblico a casa con i loro piatti. Tra questi si annovera senz’ombra di dubbio il nome di Renato Salvatori, meglio conosciuto con l’appellativo di Renatone, tanto chiedersi quanto guadagna e che fine abbia fatto. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

La Prova del Cuoco, che fine ha fatto Renatone? Ecco cosa c’è da sapere

La Prova del cuoco ha tenuto per anni compagnia al pubblico a casa, con diversi chef che hanno avuto così modo di presentare pietanze davvero deliziose, sia classiche che rivisitate, così come piatti innovativi. Molti sono i cuochi che sono riusciti a farsi apprezzare dai telespettatori grazie alla loro partecipazione al noto cooking show, come ad esempio Renato Salvatori.

Classe 1963, Renato Salvatori, meglio conosciuto con il nome di Renatone, è nato a Roma ed è riuscito a farsi conoscere dal grande pubblico, come già detto, grazie proprio alla sua partecipazione a La Prova del cuoco. Ormai è passato un po’ di tempo da quando La Prova del cuoco ha chiuso i battenti, con molti che si chiedono, pertanto, che fine abbiano fatto i protagonisti, come appunto Renatone.

Ebbene, dopo la sua esperienza a La prova del cuoco, abbiamo avuto modo di rivedere Renatone sul piccolo schermo grazie alla sua partecipazione al programma È sempre mezzogiorno. Quest’ultimo, ricordiamo, con al timone sempre Antonella Clerici. Ma non solo, in base ad alcune informazioni disponibili sul web, Renatone continua a portare avanti la sua passione per la cucina, tanto da lavorare nel campo della ristorazione. L’amato protagonista de La prova del cuoco, infatti, è lo chef e proprietario del ristorante Punta Rossa da Renatone, che si trova a Fiumicino in provincia di Roma.

La Prova del Cuoco, quanto guadagna Renato Salvatori

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del piccolo schermo, non è dato sapere a quanto ammontino i guadagni e il patrimonio di Renato Salvatori. Vista la sua carriera, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non indifferenti. Come è possibile evincere dal suo profilo Instagram, diversi sono i vip passati dal suo ristorante, a chiara dimostrazione di come continui a riscuotere un notevole successo proprio grazie alla sua attività.

A proposito di guadagni, comunque, interesserà sapere che, in linea generale, così come riportato da BusinessOnline, in media un ristorante può arrivare guadagnare alcune decine di migliaia di euro al mese. Il tutto, ovviamente, dipende dalla città in cui il ristorante si trova e da altri fattori come ad esempio il cibo, il personale e così via.

Allo stesso tempo è bene ricordare che il guadagno di un ristorante non rappresenta l’utile del proprietario. Quest’ultimo, infatti, oscilla in genere, tra il 15% e il 25% circa del guadagno. Non è possibile quindi dire quanto guadagni il noto volto de La Prova del cuoco Renatone, così come non sono mai trapelate informazioni di alcun tipo in merito.