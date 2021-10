Quanto costa mangiare nel ristorante del noto chef Daniele Persegani, volto del programma È sempre mezzogiorno? Entriamo nei dettagli e scopriamolo assieme.

La cucina italiana è apprezzata e famosa in tutto il mondo. A partire dalla pasta fino ad arrivare ai dolci, sono tante le prelibatezze italiane in grado di soddisfare i palati sia di grandi che di piccini. Molti, in effetti, sono i piatti tipici del nostro Paese esportati anche all’estero, con ogni Regione che si contraddistingue con piatti caratteristici locali. Ad offrirci un valido aiuto, nello scoprire le varie ricette, inoltre, ci pensano i vari programmi di cucina, come ad esempio È sempre Mezzogiorno, con al timone Antonella Clerici.

Tra giochi telefonici ricchi di montepremi e momenti all’insegna del divertimento, d’altronde, proprio tale programma ci delizia tutti i giorni con tanti piatti gustosi e sempre diversi. Molti i volti noti di È sempre mezzogiorno, che entrano nelle nostre case con piatti davvero unici nel loro genere. Tra questi si annovera senz’ombra di dubbio il nome dello chef Daniele Persegani, con molti che si chiedono quanti costi mangiare nel suo ristorante. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Daniele Persegani, quanto costa mangiare nel ristorante del noto chef: le cifre che non ti aspetti

Noto chef e conduttore di programmi culinari, da qualche anno Daniele Persegani è una presenza fissa nei programmi di Antonella Clerici. Classe 1972, ha conseguito il diploma presso l’Istituto Alberghiero di Salsomaggiore nel 1991. Da allora è riuscito a dare il via ad una carriera all’insegna del successo, riuscendo ad affermarsi come uno degli chef più apprezzati.

Dopo aver acquisito una discreta esperienza nei ristoranti, anche stellati, ha quindi deciso di aprire un ristorante assieme alla sorella Nicoletta. Il nome del ristorante è Osteria del Pescatore e si trova a Castelvetro Piacentino, dove è possibile mangiare piatti tipici della tradizione. Una cucina, quello dell chef Persegani, che gli ha permesso di affermarsi anche sul piccolo schermo. Dopo l’esperienza a La Prova del Cuoco, infatti, abbiamo modo di vederlo all’opera anche a È sempre Mezzogiorno.

Ma quanto costa mangiare al ristorante dello chef Daniele Persegani? Ebbene, bisogna sapere che in media i prezzi oscillano tra i 9 e i 14 euro a piatto, per porzioni ricche e gustose. Chi desidera mangiare un solo piatto e un dolce, inoltre, difficilmente si trova a spendere cifre superiori ai 20 euro a persona. Dei prezzi, quindi, alla portata, per piatti che si rivelano essere di altissima qualità.