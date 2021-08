Diventato noto grazie alla trasmissione Primo Appuntamento, ecco quanto guadagna il barman più famoso d’Italia, Mauro Cipollone.

Mauro Cipollone è senz’ombra di dubbio uno dei barman più famosi d’Italia. Diventato noto al grande pubblico grazie alla trasmissione Primo Appuntamento, non è un caso che siano in molti a essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Mauro Cipollone: chi è, carriera

Nome: Mauro Cipollone

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di nascita: Roma

Nato a Roma, non è nota la data di nascita di Mauro Cipollone. Particolarmente riservato, infatti, sono poche le informazioni disponibili sul suo conto. In base ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, comunque, sembra abbia frequentato l’Università La Sapienza studiando Economia della moda.

Bartender professionista, si è avvicinato a questo mondo circa dodici anni fa e da allora non se ne è più allontanato. Considerato uno dei migliori del settore, al momento lavora presso Spazio Romito a Roma. Locale che, ricordiamo, è stato premiato come il miglior bar d’Italia dalla guida Gambero Rosso.

Ma non solo, Mauro Cipollone è stato scelto anche come bartender del programma di Real Time, Primo Appuntamento, condotto da Flavio Montrucchio. Proprio grazie a questa sua esperienza televisiva Cipollone ha ottenuto una grande popolarità.

Mauro Cipollone: vita privata, fidanzata, figli

Particolarmente riservato, non sono disponibili molte informazioni nemmeno per quanto riguarda la sua vita sentimentale. Non è dato sapere, quindi, se sia o meno fidanzato. Nemmeno sui social sono disponibili notizie in merito.

Mauro Cipollone: quanto guadagna e patrimonio

Come sovente accade quando si tratta di volti particolarmente noti e apprezzati, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i guadagni di Mauro Cipollone. Vista la sua carriera, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

A tal proposito interesserà sapere che, in genere, lo stipendio medio per un barman è pari 20.400 euro all’anno. Coloro alle prime armi percepiscono uno stipendio di 16.800 euro all’anno, mentre i barman con più esperienza arrivano a guadagnare fino a 25.268 euro all’anno. In presenza di locali di tendenza o comunque di lusso, tale cifre possono aumentare. Come già detto, comunque, si tratta solamente di stime e non sono disponibili informazioni certe in merito ai compensi di Mauro Cipollone.

Mauro Cipollone: Instagram

Nonostante sia particolarmente riservato, Mauro Cipollone è molto seguito sui social, in particolar modo su Instagram, dove vanta oltre 11 mila follower.