Diverse compagnie hanno varato delle interessanti offerte sui voli in vista del Black Friday. Sui motori di ricerca le proposte sono molteplici: scopriamole insieme

Il Black Friday 2021 è sempre più vicino e in ogni settore commerciale le proposte di sconti e offerte sono alle stelle. Non sono da meno i viaggi in aereo, che finalmente dopo un periodo di stallo dovuto dalle restrizioni covid, sono tornati piuttosto in auge.

Almeno fino a quando si potrà, la gente ha voglia di muoversi e visitare posti nuovi. La paura di non poterlo fare durante le festività natalizie per via di una possibile impennata di nuovi casi, sta spingendo a maggior ragione ad acquistare biglietti aerei a chi può approfittarne adesso. Le proposte sono davvero molteplici e il ventaglio delle possibili destinazioni è piuttosto allettante.

Offerte voli Black Friday: costi e mete raggiungibili

Partendo dalla nota compagnia low cost Ryanair, lunedì 22 novembre è iniziato il Cyber Sale, ovvero la settimana di sconti che durerà fino al Cyber Monday, che cadrà lunedì 29 novembre.

Sono previsti voli a partire da 4,99 per le principali mete europee ed internazionali per il periodo compreso tra il 22 novembre 2021 e il 18 febbraio 2022, ad eccezione del periodo natalizio che va dal 16 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022.

Wizz Air invece ha varato la campagna promozionale Pink Week e offre il 20% di sconto su molti voli. Ad esempio il volo Roma Fiumicino-Budapest del 24 dicembre costa appena 8,99 euro mentre Roma Ciampino-Cracovia è fattibile a meno di 15 euro.

Passando a Lufthansa la strategia è pressappoco la medesima di Ryanair. Sconti fino a lunedì 29 grazie al codice promozionale Z0D2G04NN2LU che consente di risparmiare 20 euro sul prezzo totale del volo. L’offerta è valida per i viaggi fino al 21 novembre 2022 escluso il lasso di tempo dal 21 dicembre al 3 gennaio.

Non ci sono ancora novità da parte di EasyJet, ma è lecito aspettarsi qualcosa anche dalla compagnia a basso costo britannica. Lo scorso anno in occasione del Black Friday ha venduto in offerta 130mila posti da e per l’Italia tra il 10 dicembre 2020 e il 30 giugno 2021.