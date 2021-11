Durante il Black Friday è possibile utilizzare il Bonus TV? La risposta è positiva e l’entusiasmo di noi consumatori può salire alle stelle.

Approfittare di una doppia occasione di risparmio unendo il Black Friday al Bonus Tv, come si può rinunciare? Venerdì 26 novembre sarà il giorno più “nero” dell’anno, gli sconti pioveranno sul web e non solo e le occasioni per acquistare prodotti a prezzi mai visti saranno reali. Dal Black Friday al Cyber Monday gli amanti dello shopping potranno impazzire davanti a mille e più offerte non dimenticando, però, di stare attenti alle possibili truffe. Gli articoli in offerta spazieranno dall’abbigliamento all’arredamento, dall’elettronica alla musica. Saranno scontate, ad esempio, le smart Tv e tale informazione potrebbe rivelarsi alquanto importante.

Bonus TV, spenderlo durante il Black Friday è possibile

Dal 20 ottobre 2021 è iniziato il passaggio graduale al nuovo standard di digitale terrestre. Tante persone dovranno cambiare il proprio televisore per poter continuare a vedere i canali preferiti oppure dovranno acquistare un decoder compatibile. Il Black Friday potrebbe rivelarsi il momento migliore per comprare una nuova tv, o meglio, una smart Tv, apparecchio che offre opportunità innovative e una visione senza precedenti.

Allo sconto previsto con il Bonus si può aggiungere, infatti, la promozione indetta dal Black Friday per un doppio risparmio a cui è impossibile rinunciare. Ricordiamo che le misure del Governo sono due, il Bonus Rottamazione e il Bonus tv e Decoder. La prima agevolazione consente un risparmio del 20% con un massimo di 100 euro sull’acquisto di un apparecchio compatibile con il nuovo standard DVB-T2. Condizione necessaria è la rottamazione della veccha TV consegnandola in negozio oppure presso un’isola ecologica. Il secondo bonus, invece, eroga fino a 30 euro per l’acquisto di un decoder compatibile ma solo a fronte di un limite massimo di ISEE – 20 mila euro.

Come procedere per avere il doppio risparmio

Il Bonus TV è una misura che deve essere accettata dai rivenditori. Non tutti aderiscono all’iniziativa. Sono soprattutto i grandi store e i più noti siti e-commerce a consentire di acquistare una Tv oppure un decoder approfittando dello sconto indetto dal Governo. La rottamazione, infatti, è possibile sia online che in un negozio fisico e, di conseguenza, approfittare di un doppio risparmio è ancora più facile. Le occasioni tra cui scegliere sono molte e tutti gli utenti interessati potranno trovare l’apparecchio perfetto per la propria abitazione utilizzando non solo il Bonus TV ma anche lo sconto garantito dal Black Friday.