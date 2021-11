Occhio alla promozione di Poste Italiane che ha deciso di lanciare il Black Friday in anticipo con un super sconto da urlo.

Alimentazione, istruzione, bollette e molto altro ancora. Sono tanti i costi che vanno a incidere sul bilancio famigliare e che portano in molti a volgere un occhio di riguardo al mondo del risparmio. Non stupisce, quindi, che in tanti attendano con impazienza il giorno del Black Friday per poter fare degli acquisti, risparmiando un bel po’ di soldi.

Ebbene, proprio in questo ambito non può passare inosservata la decisione di Poste Italiane che gioca d’anticipo, con una super sconto da urlo per tutti coloro che decideranno di aprire un conto BancoPosta. Ma di cosa si tratta e come funziona? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Black Friday 2021, occhio alla promozione di Poste Italiane per chi apre un conto BancoPosta

In attesa del Black Friday che offrirà la possibilità di acquistare tanti prodotti a prezzi da urlo anche nel 2021, interesserà sapere che Poste Italiane ha deciso di giocare di anticipo grazie alla Promo Black Friday. Un super sconto davvero incredibile per chi decide di aprire un conto BancoPosta.

In particolare grazie al Black Friday di Poste Italiane aprire un Conto BancoPosta Start, Medium o Start Giovani in App BancoPosta entro il 30 novembre 2021 risulterà davvero molto conveniente. Basti pensare che a partire dalla data di apertura del conto il canone sarà gratuito per 12 mesi. Entrando nei dettagli, ricordiamo che è possibile aprire uno dei seguenti conti:

Start Giovani , ovvero quello mono – intestato, pensato per chi ha meno di 30 anni. Il costo è pari a 2 euro al mese e permette di avere una carta di debito Postepay. Ma non solo, offre la possibilità di accedere ai vari servizi della Banca Multicanale, di avere un carnet assegni di un anno e di effettuare prelievi dagli sportelli Atm Postamat, bonifici e postagiro online e da applicazione.

, ovvero quello mono – intestato, pensato per chi ha meno di 30 anni. Il costo è pari a 2 euro al mese e permette di avere una carta di debito Postepay. Ma non solo, offre la possibilità di accedere ai vari servizi della Banca Multicanale, di avere un carnet assegni di un anno e di effettuare prelievi dagli sportelli Atm Postamat, bonifici e postagiro online e da applicazione. Start , con un costo pari a 6 euro al mese, consente di avere una carta Postepay per ogni intestatario e di accedere ai servizi della Banca Multicanale. Anche in questo caso è possibile ottenere un carnet assegni valido per un anno ed effettuare prelievi dagli Atm Postamat.

, con un costo pari a 6 euro al mese, consente di avere una carta Postepay per ogni intestatario e di accedere ai servizi della Banca Multicanale. Anche in questo caso è possibile ottenere un carnet assegni valido per un anno ed effettuare prelievi dagli Atm Postamat. Medium, il cui costo è pari a 7 euro al mese. È possibile usufruire dei vari servizi di Banca Multicanale, ma anche avere una carta di debito Postepay per ogni intestatario e un carnet assegni valido un anno. Permette inoltre di effettuare prelievi dagli Atm Postamat, così come bonifici e postagiro anche online e da applicazione.

LEGGI ANCHE >>> Amazon, occhio alla truffa in vista del Black Friday: così vi rubano i soldi

Diverse, quindi, sono le promozioni messe a disposizione da Poste Italiane in vista del Black Friday 2021. Se tutto questo non bastasse è possibile usufruire anche della funzione BancoPosta Open che permette di visualizzare tutti i conti e le carte di pagamento accessibili online attraverso un’unica app.