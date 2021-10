Manca poco al giorno di sconti più atteso dell’anno. Ecco quando inizia e come funziona il Black Friday 2021: tutto quello che c’è da sapere.

Fronteggiare le varie spese, soprattutto in un periodo come quello attuale segnato dal Covid, può risultare particolarmente complicato. Non stupisce, quindi, che siano in molti a decidere di volgere un occhio di riguardo al mondo del risparmio, al fine di avere qualche euro in più a disposizione a cui attingere in caso di necessità.

Proprio in questo contesto sono in molti ad attendere con impazienza il giorno all’insegna degli sconti più conosciuto, ovvero il Black Friday. Nato negli Stati Uniti più di trent’anni fa, si tratta ormai di un giorno all’insegna dello shopping che ha conquistato tutto il mondo. Ma quando avrà luogo nel 2021 e come funziona? Scopriamolo assieme!

Black Friday 2021, quando inizia e come funziona: cosa c’è da sapere

Anche nel 2021 avrà luogo il tanto atteso Black Friday che offrirà la possibilità di acquistare tanti prodotti a prezzi da urlo. A partire da Amazon, passando per MediaWorld, fino ad arrivare ad Unieuro, in effetti, sono tanti i siti pronti ad offrire offerte e sconti davvero incredibili. Ma quando inizia?

Ebbene, quest’anno la data da segnare è quella del 26 novembre 2021. Come da tradizione, infatti, il Black Friday si svolge il venerdì seguente il Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti, che quest’anno avrà luogo giovedì 25 novembre.

Teoricamente si dovrebbe trattare solamente di un giorno all’insegna degli sconti. Nella realtà dei fatti, però, sempre più aziende decidono di anticipare, per poi concludere dopo il weekend con il cosiddetto Cyber Monday, che quest’anno sarà il 29 novembre.

Black Friday 2021, dove trovare gli sconti più convenienti

Ormai quasi tutti i negozi, sia fisici che online, decidono di aderire al Black Friday. Il sito più famoso ovviamente è Amazon, dove è possibile beneficiare di sconti che possono arrivare anche fino al 70%. Ma non solo, anche i siti di Apple, Unieuro, Euronics, MediaWorld, Trony, GameStop ed eBay, offrono numerosi prodotti a prezzi imperdibili. Stesso discorso vale anche per tutti i brand più rinomati, a partire dai prodotti per la casa fino ad arrivare all’abbigliamento.

Alcune aziende, inoltre, come già detto, decidono di offrire gli sconti con un bel po’ di anticipo. È il caso di Amazon, dove le offerte partano dal lunedì precedente grazie al cosiddetto Amazon Black Week. Un’iniziativa che attrae ogni anno un gran numero di utenti, con gli articoli migliori che, come è facile intuire, vanno via subito.

Come risparmiare un bel po’ di soldi grazie al Black Friday

Anche quest’anno, quindi, molte persone potranno risparmiare un bel po’ di soldi grazie al Black Friday. A tal fine, però, è bene prestare attenzione ad alcuni accorgimenti, onde evitare di dover fare i conti con spiacevoli inconvenienti. In particolare si consiglia di fare una lista dei prodotti di proprio interesse, per poi confrontare i prezzi proposti dai vari siti.

Solo in questo modo, infatti, è possibile optare per la soluzione più conveniente. Ma non solo, ricordati di arrivare preparato al giorno all’insegna degli sconti più atteso dell’anno. Per questo motivo è bene fare anticipatamente una piccola ricerca, soffermandosi sulle recensioni e segnandosi i prezzi medi dei prodotti di proprio interesse.

Ricordati, inoltre, di iscriverti a newsletter e impostare degli Allert. In questo modo potrai essere subito a conoscenza di eventuali variazioni di prezzi. Basta seguire questi piccoli e semplici accorgimenti per farsi trovare pronti al grande giorno e risparmiare un bel po’ di soldi grazie al Black Friday.