Ottenere fino a 10 euro al giorno di cashback per 3 mesi è possibile. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo come fare.

Il precedente governo a guida Conte, come risaputo, ha dato il via al programma cashback, con il chiaro scopo d’incentivare l’utilizzo dei vari strumenti di pagamento elettronici. Allo stesso tempo, come è facile intuire, intendeva disincentivare i pagamenti in contante, al fine di contrastare l’evasione fiscale. Questo attraverso la garanzia di un rimborso del 10%, fino a massimo 150 euro, per le transazioni effettuate nel corso del semestre di riferimento.

Il programma, ricordiamo, è stato sospeso, con l’ultimo giorno disponibile che risale allo scorso 30 giugno. Nonostante ciò, a partire dal 1° ottobre fino al 31 dicembre 2021, molte persone potranno beneficiare di un’importante iniziativa. Si tratta di un programma di Poste Italiane che permette di ottenere fino a 10 euro al giorno di rimborso sui propri acquisti. Entriamo nei dettagli e vediamo assieme come funziona e chi ne ha diritto.

Cashback, ottenere fino a 10 euro al giorno per 3 mesi è possibile grazie alla propria Postepay

In attesa di scoprire se e con quali novità il cashback di Stato tornerà nel 2022, interesserà sapere che è possibile ottenere fino a 10 euro di rimborso al giorno per 3 mesi grazie a un’iniziativa di Poste Italiane. Si tratta di Postepay Cashback che a partire dal 1° ottobre fino al 31 dicembre 2021 permette di ricevere 1 euro di cashback per ogni transazione, fino ad un massimo di 10 euro al giorno.

Per poter aderire al programma bisogna scaricare l’applicazione Postepay e associare all’account le proprie carte di debito Postepay o le prepagate. Grazie a questa applicazione, quindi, bisogna poi inquadrare il QR Code che si trova esposto negli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa. A questo punto si deve inserire, ove richiesto, l’importo da pagare.

La transazione deve essere autorizzata sempre attraverso l’’app di Postepay, in modo tale da poter ricevere 1 euro di cashback per ogni operazione. Per scoprire quali sono i punti vendita aderenti all’iniziativa, inoltre, ricordiamo che è sufficiente cercare nella sezione “vicino a te” dell’app Postepay. Tanti, in effetti, sono i supermercati e negozi che hanno deciso di partecipare al programma. Non resta quindi che cercare quello più vicino e iniziare ad ottenere fino a 10 euro al giorno per tre mesi.