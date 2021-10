Saltare definitivamente la fila agli sportelli di Poste Italiane è possibile, basta utilizzare un trucco che non ti aspetti. Ecco cosa c’è da sapere in merito.

Numerosi sono gli impegni con cui puntualmente ci ritroviamo a dover far i conti. A partire da quelli famigliari fino ad arrivare a quelli lavorativi, in effetti, sono tanti gli aspetti da dover prendere in considerazione. Tutti impegni che portano necessariamente a dover fare, molto spesso, delle lunghe file, pur di accedere al servizio di proprio interesse. Ne sono un chiaro esempio tutte le volte in cui ci rechiamo ad uno degli sportelli di Poste Italiane.

Questo, ad esempio, per inviare una raccomandata oppure pagare un bollettino o ritirare la pensione. Situazioni che tutti quanti, prima o poi, ci ritroviamo a vivere, finendo per trascorrere interminabili minuti in attesa che giunga il proprio turno. Fortunatamente, però, saltare definitivamente la fila agli sportelli di Poste Italiane è possibile, basta utilizzare un trucco che non ti aspetti. Ecco cosa c’è da sapere in merito.

Poste Italiane, saltare definitivamente la fila agli sportelli è possibile: ecco come fare

Inutile negarlo, fare la fila per interminabili minuti davanti alle Poste, così come in qualsiasi altro posto, non piace a nessuno. Proprio per questo motivo è bene sapere che è possibile sfruttare un piccolo trucco, che ci permette di saltare definitivamente la fila agli sportelli di Poste Italiane. Ma di cosa si tratta e come funziona? Ebbene, dovete sapere che Poste Italiane offre la possibilità, dal suo sito, di prenotare un ticket.

Quest’ultimo deve essere mostrato una volta giunti all’ufficio postale e vale come un vero e proprio appuntamento. A tal fine giunge in nostro l’App Bancoposta. Non bisogna fare altro che scaricarla sul proprio smartphone o tablet. Una volta aperta, quindi, bisogna cercare l’ufficio postale di proprio interesse e premere sulla voce “prenota ticket“. A questo punto appare un calendario con giorno e ora, attraverso cui è possibile selezionare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

In questo modo viene generato un ticket digitale, che ci permetterà di saltare la fila. Ma non solo, se ad esempio bisogna attivare il proprio SPID, è possibile prenotare un appuntamento comodamente tramite WhatsApp, al numero 3715003715. Saltare definitivamente la fila agli sportelli di Poste Italiane, quindi, è possibile. Basta prestare attenzione ad alcuni accorgimenti e il gioco è fatto.