La regina della tv in vacanza si concede giorni di mare e sole con la famiglia. L’estate dei vip italiani.

Come ogni anno la regina della tv italiana, Maria De Filippi si regala qualche giorno di sole e mare insieme a marito e figlio. La sua meta ideale è l’Argentario, dove la coppia possiede una villa, località Ansedonia. Una grande dimora immersa nella natura dove ogni anno la coppia riceve gli amici per indimenticabili serate tra mare e serenità. Maurizio Costanzo e suo figlio Gabriele fanno chiaramente da cornice al dolce momento di riposo di Maria De Filippi

Alle spalle l’ultima stagione televisiva condita di programmi e successi tv, Maria De Filippi ha voluto concedersi qualche giorno di meritato riposto circondata dall’affetto di famiglia e amici. Le gite in barca, uno dei momenti preferiti dalla De Filippi rappresentano il massimo del relax per lei. Famiglia e amici, circondano Maria nelle serate in villa, una dolce consuetudine per amici e conoscenti della coppia Costanzo De Filippi.

Vacanze per niente mondane per una delle coppie più amate della tv

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, che a Roma abitano in zona Parioli, tra le più belle zone della città capitolina, non amano certo la mondanità ne tantomeno farsi fotografare dai soliti paparazzi, sempre in giro nel periodo estivo. Proprio per questo la coppia preferisce rifugiarsi tra le bellezze della villa di loro proprietà in località Ansedonia. La compagnia degli amici, le serate in allegria e le vacanze volano via in perfetta armonia.

La nuova stagione televisiva con i suoi tanti appuntamenti attende la coppia, tra le più amate della tv italiana. Maurizio Costanzo da poco entrato anche nel progetto Roma, da quando alla guida della società giallorossa siede Jose Mourinho sarà impegnato in questa nuova sfida, mentre per la De Filippi l’ormai classico palcoscenico di Canale 5 e non solo.

Le vacanze sono meritate, per tutti, questo è chiaro, quelle dei vip però, sembrano interessare più di tante altre e spesso vengono anche rovinate da paparazzi o fan troppo accaniti. Estate in barca quindi, che barca, si potrebbe dire, considerata misure ed imponenza dello yacht di famiglia, del valore approssimativamente vicino ai 2 milioni di euro. La coppia della tv per eccellenza si gode la sua pensando al lavoro, alla nuova stagione alla tv che sarà.