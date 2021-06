Una donna ha fatto causa ad una nota applicazione di gioco online per non avergli corrisposto una vincita piuttosto importante

Una vincita importante al gioco dovrebbe spianare la strada verso un’esistenza più agevole, ed invece può capitare anche che possa essere l’inizio di un lungo calvario. Ed è ciò che è successo a Jacqueline Davis una donna a Detroit che ha di fatto spopolato per aver vinto ad un gioco online.

La signora in questione ha avuto molta fortuna sull’app di gioco d’azzardo di BetMGM giocando a uno dei loro giochi di roulette arrivando addirittura a vincere 3 milioni di dollari prima di fermarsi.

Vincita milionaria non corrisposta: ecco perché

Da quel momento sono iniziati i problemi. Alla fine di marzo, è andata alla MGM a Detroit per ottenere un anticipo di 100.000 dollari sulle sue vincite, che gli sono stati correttamente corrisposti. Il giorno dopo è tornata lì per il resto dei suoi soldi. A quel punto però il casinò le ha detto dicendole che non le spettava più nulla, lasciandola di ghiaccio.

Il motivo del disservizio è stato imputato ad un problema tecnico di gioco. A quel punto la Davis si è rivolta ad un legale che le ha consigliato di far valere le proprie ragioni e di pretendere la cifra che gli spetta.

D’altronde è giusto così. Avendo tra le mani tutte le prove del caso non poteva sottostare a certi atteggiamenti che volontari o meno non possono comportare problematiche di questo tipo.

I debiti di gioco vanno pagati in qualsiasi contesto, che sia dal vivo o da remoto. In attesa di ulteriori sviluppi l’azione legale va avanti. Jacqueline Davis certamente non molla. Non capita tutti i giorni di essere sommersi da cotanta ricchezza.