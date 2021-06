Una straordinaria vincita direttamente dall’app Sisal. Cifra da capogiro grazie ad una giocata da pochi euro.

Più di un milione di euro vinti al Superenalotto attraverso il sito web e l’app Sisal. Il tutto relativo soltanto alle ultime tre estrazioni. Nell’ultima spicca una vincita davvero sensazionale, da oltre 700mila euro, arrivata tramite una giocata da 4,50 fatta direttamente dall’app Sisal. Settimana assolutamente fortunata per l’eccezionale vincita ed il brillante giocatore che comodamente da casa sua, probabilmente, ha piazzato la scommessa vincente.

Questa la combinazione vincente: 10, 14, 25, 43, 54, 65 Jolly 11, SuperStar 79. In questo caso emerge anche secondo i quadri dirigenziali Sisal la dinamica dell’italiano che ha imparato ormai a giocare anche on line, in qualche modo è stato educato dopo le difficoltà dei mesi precedenti, causa chiusura sale scommesse, sale giochi ecc. Gli italiani, oggi sono capaci di concepire anche altre modalità di gioco non per forza dal vivo, non per forza incontrando di persona colui o colei che effettuerà la giocata.

Superenalotto: giocare on line è chiaramente tutta un’altra cosa

Il concetto di gioco on line probabilmente mancava agli italiani, abituati alla consuetudine all’abitudine di giocare in ricevitoria, quasi non fidandosi nella maggior parte dei casi dell’intermediario informatico. L’italiano è cosi spesso scettico, tremendamente aggrappato alla tradizione e come detto alla consuetudine, giocare on linea al Superenalotto, per molti è considerata pura fantascienza, eppure sta succedendo. Succede e inoltre qualcuno addirittura vince.

Le vincite on line al Superenalotto, sopra i 52mila euro, cosi come ricorda Sisal possono essere riscosse entro 90 giorni. Poco male, se si considera che se si ha bisogno di questa informazione vuol dire che si è vinto. Giorno più, giorno meno importa poco rispetto all’attesa di una vita, l’attesa di piazzare finalmente il colpo memorabile.

Nel caso invece di vincite con importo inferiore a 5.200 euro la vincita verrà automaticamente accreditata sul conto corrente Sisal. Assolutamente un modo diverso di intendere il gioco. On line tutto cambia, tutto è più rapido, avvolgente. Tutto segue altre logiche, ma la fortuna, quella che scegli e chi vince e chi perde, lei è protagonista sempre, in ogni caso e le ultime giornate e giocate fortunate lo dicono, anzi lo gridano.