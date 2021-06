Il jackpot del Superenalotto è inviolato dopo la grande vincita da 156 milioni nelle Marche, ma c’è chi festeggia.

Il jackpot del Superenalotto resta inviolato e raggiunge la cifra, comunque considerevole, di 35.700.000 €. L’ultima grande vincita nelle Marche, a Montappone, dove un fortunato giocatore ha vinto, da solo, 156 milioni di euro. Ma i premi non si fermano e il gioco della Sisal continua ad incassare ma anche a pagare. Nell’estrazione di martedì 1 giugno, c’è chi ha un motivo per festeggiare.

Superenalotto: a sestina vincente, numero Jolly e numero Superstar di martedì 1 giugno

9 21 27 41 45 53

Numero Jolly 66 Superstar 27

Si vince al Lotto, al 10 e Lotto, al Million day, e si vince anche al gioco più ricco in assoluto.

Superenalotto: le quote del 1 giugno

6 punti 34.300.000,00 € 0 5 punti + Jolly – 0 5 punti 46.179,70 € 4 4 punti 332,97 € 566 3 punti 23,55 € 24.062 2 punti 5,00 € 364.144

Le quote Superstar

5 punti + SuperStar – 0 4 punti + SuperStar 33.297,00 € 4 3 punti + SuperStar 2.355,00 € 194 2 punti + SuperStar 100,00 € 2.518 1 punti + SuperStar 10,00 € 13.586 0 punti + SuperStar 5,00 € 23.841

Ci sono 8 giocatori che potranno passare una vacanza più che serena. I 4 che hanno indovinato 5 numeri si portano a casa quasi 50 mila euro ma sorridono anche quelli che hanno centrato il 4S che vincono 33 mila euro. Come avere guadagnato un buon stipendio per due anni di lavoro, in un colpo solo.

Ora riparte la caccia alla sestina, la nostra raccomandazione è sempre quella di giocare con cautela, sono talmente minime le possibilità di azzeccare sei numeri su 90, che una giocata da 2 euro e una da 10mila hanno pressoché le stesse possibilità di vittoria. In questa pagina vi abbiamo dato alcuni consigli su come vincere al Superenalotto senza intaccare il patrimonio di casa. E anche alcuni consigli nel caso, ve lo auguriamo con tutto il cuore, doveste vincere una grande somma con tutti i ‘problemi’ legati ad una vita alla quale evidentemente non si è abituati: la vita del milionario.