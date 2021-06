Un intero paesino è alla ricerca del fortunato giocatore che è riuscito a portarsi a casa ben 731 milioni grazie ad una maxi-vincita alla lotteria.

“Dicono che il denaro non faccia la felicità, ma se devo piangere preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls Royce piuttosto che su quelli di un vagone del Metrò“, diceva Marilyn Monroe. E in effetti non si può negare come il denaro, seppur non essendo garanzia di felicità, aiuti a risolvere un bel po’ di problemi. A partire dall’alimentazione, passando per le bollette, fino ad arrivare alle varie necessità quotidiane, d’altronde, sono tante le volte in cui dobbiamo mettere le mani nel portafoglio.