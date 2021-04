A tutti può capitare di sognare una vita diversa, magari grazie ad una vincita al Superenalotto. Vediamo assieme alcuni consigli utili per gestire una grossa somma di denaro, senza perdere la testa.

Tra bollette da pagare e scadenze da rispettare sul posto di lavoro, prima o poi capita a tutti di sognare una vita diversa, magari grazie ad una fortunata, così come inaspettata, vincita al Superenalotto. Pochi numeri che potrebbero aiutare a cambiare il proprio destino, avendo la possibilità di vivere una vita più tranquilla, almeno per quanto concerne l’aspetto economico.

Allo stesso tempo è bene ricordare che i soldi non comprano la felicità e nel caso in cui ci si faccia prendere la mano, si rischia di ottenere l’effetto opposto. A differenza di quanto si possa pensare, infatti, gestire un grossa somma di denaro non è affatto semplice e per questo motivo è importante fare un bel respiro profondo e mantenere la calma. Solo in questo modo si potrà evitare di incorrere in una situazione di cattiva gestione finanziaria.

LEGGI ANCHE >>> 10 e lotto, la vincita è davvero record: ha speso solo tre euro

Come gestire una vincita al Superenalotto

Nel caso in cui tu venga baciato dalla fortuna, vincendo una cifra milionaria al superenalotto, il nostro primo consiglio è quello di mantenere la calma e soprattutto la bocca chiusa. Finché non avrai incassato la vincita, infatti, è opportuno che nessuno sappia nulla. Allo stesso tempo leggi attentamente le istruzioni su come riscattare il premio, onde evitare di perdere i soldi per via di un semplice cavillo tecnico.

In presenza di una vincita milionaria, inoltre, può rivelarsi opportuno contattare immediatamente un avvocato, in modo tale da valutare le opzioni legali relative al mantenere conti bancari e dividere le vincite. In questo modo non rischierai di incappare in possibili insidie legali. Presta particolare attenzione, inoltre, nel caso in cui siano coinvolti ad esempio i coniugi. La vincita al Superenalotto, infatti, può cadere in regime di comunione legale dei beni se avviene nel corso del matrimonio, in particolar modo se la schedina è stata giocata con fondi comuni. Questo vuol dire che in caso di divorzio, si dovrà procedere con la relativa divisione.

Altre raccomandazioni importanti!