10 e lotto fa registrare una vincita che ha davvero un qualcosa di incredibile e di inatteso: ecco tutti i dettagli di quest’evento.

10 e lotto è uno dei tanti giochi targati Lottomatica attraverso cui gli italiani posso sfidare e cercare la fortuna. Un qualcosa che permette di vincere dei primi esclusivi, sfruttando le proprie abilità legate ai numeri, anche se tutto è inevitabilmente e ovviamente legato alla dea bendata.

Giocare è davvero molto semplice. Basta infatti in primis compilare una schedina e scegliere l’importo da giocare. Quest’ultimo può essere anche minimo, ossia di 1 euro, ma anche arrivare fino a 200 euro. Poi non resta che attendere l’estrazione, visto che questa avviene ogni 10 minuti e incrociare le dita. Ed è proprio questo quello che ha fatto un fortunato di Pontecurone. Ma che cos’è successo? Giusto entrare nel dettaglio di quest’evento che ha davvero un qualcosa di incredibile e di particolare.

10 e lotto, una vincita che ha davvero dell’incredibile

Solo 3 euro per vincerne 250mila. Può essere davvero anche semplicemente descritto e spiegato così quanto accaduto. Un qualcosa che è successo lunedì in quel di Pontecurone, paese di oltre 3500 abitanti sito in provincia di Alessandria. Il tutto si è verificato in una tabaccheria e a comunicare la vincita è stato lo stesso fortunato, che ha ovviamente voluto ringraziare tutti. Un qualcosa che comunque serve anche a testimoniare il periodo fortunato della provincia. Infatti, soltanto qualche giorno, in quel di Valenza era stata registrata un’altra vittoria preziosa: un milione grazie a un gratta e vinci. E tra l’altro questi ultimi sono diventati argomento di discussione.

Insomma, in un periodo difficile dal punto di vista economico com’è senza alcun dubbio quest’ultimo caratterizzato dalla situazione pandemica e dall’emergenza sanitaria, tentare la fortuna è un qualcosa che fanno in tanti. Per di più non si può dire che 10 e lotto ha una grandissima comodità: ossia quella di poter giocare online da casa propria. E le vincite, come dimostrato da quanto accaduto in terra piemontese, possono davvero essere molto importanti e dalle cifre imponenti.