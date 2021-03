Non esistono trucchi per vincere. Vi presentiamo la fabbrica della fortuna: 11 miliardi di gratta e vinci stampati e distribuiti in tutto il mondo.

Non esistono trucchi per vincere al Gratta e Vinci. Al limite esistono le truffe, come quella di una famiglia che riusciva ad incassare i tagliandi milionari grazie alla conoscenza di un ormai ex dipendente di Lottomatica. Dunque è meglio sfatare la leggenda che narra di piccole imperfezioni nella stampa dei biglietti, macchie nere, graffi che nasconderebbero le grandi vincite. Nulla di tutto ciò.

Se il tagliando è graffiato è perché è successo qualcosa durante il trasporto, nessun trucco. Così come non esistono numeri di serie ‘favoriti’ dalla fortuna. E’ tutto assolutamente casuale. Dove si stampano i Gratta e vinci, in America, ci sono controlli molto rigidi: i responsabili prima di mettere in commercio i tagliandi, fanno le prove più disperate per sincerarsi che nulla si intravveda tra ben 22 strati d’inchiostro usati per rendere inviolabili i grattini.

Usano anche terribile scariche elettriche, come racconta Panorama che ha fatto un giro dentro la fabbrica dei sogni. 54 test prima di mettere in commercio i biglietti tanto desiderati.

Ed è un computer a decidere tutto. Un grande software che non è nemmeno collegato a internet, dunque a prova di attacco hacker. Ma dove nascono i Gratta e Vinci? Seguiteci e ve lo diciamo.