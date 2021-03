La risposta non è certo semplice. Come interpretare determinati sogni e poi giocare i numeri individuati. La risposta.

I sogni stabiliscono quello che realmente ci passa per la testa o sono espressione di chissà quali immagini casuali? Il dubbio è tutto qui. Nell’uno o nell’altro caso, parliamo di qualcosa che in ogni modo la nostra mente in un modo o nell’altro percepisce. Pensieri, riflessioni, ricordi. Tutto e niente insomma potrebbe legarci ad un sogno, ma in ogni caso parliamo di qualcosa che è dentro di noi, almeno nella nostra testa, altrimenti come si spiegherebbe?

L’interpretazione dei sogni, è dunque una delle cose più complicate in assoluto, anche perchè un sogno potrebbe avere mille interpretazioni. Indovinare quella giusta, quindi, è impresa davvero ardua. Associare, poi, le immagini ai numeri della cabala per poi giocarli, richiede anche li una certa maestria e conoscenza di certe dinamiche. La mail pervenuta in redazione, nei giorni scorsi, ha dell’incredibile per contenuti e toni. Eccola qui.

LEGGI ANCHE >>> Gratta e Vinci, pioggia di soldi alla tabaccheria dei sogni: il biglietto vincente

Ho sognato inquilini e nonno defunto: i numeri selezionati per l’occasione

Nilde, ci racconta cosi il suo sogno, alquanto bizzarro: “Ho sognato un mio cugino – racconta la donna – che mi diceva che proprio quel giorno era l’anniversario della morte di nostro nonno, e che lui ogni anno, in quel giorno, per tradizione, porta dei regali ad alcuni suoi inquilini. Mio cugino mi chiedeva, insomma, di portarli al posto suo. Mi presento da loro, spiego il perchè della mia visita e consegno i regali, fine del sogno“.

L’interpretazione, in questo caso no è delle più semplici, se si considera poi che la nostra Nilde, chiede di fatto di vincere al superenalotto, jackpot di quasi 130 milioni di euro. Quindi occorreranno ben sei numeri. La giusta interpretazione potrebbe essere questa: 3 il cugino, 50 il defunto, 64 l’inquilino, 76 il nonno, 7 parlare, 77 sognare. Tutto molto semplice no? A questo punto bisogna soltanto sperare che la fortuna ci assista.