Colpo da urlo per un fortunato giocatore che è riuscito a portarsi a casa una cifra da capogiro grazie al Superenalotto. Entriamo nei dettagli e vediamo a quanto ammonta la vincita e dove è stata realizzata.

Tutti quanti abbiamo il diritto di sognare e in effetti nessuno può impedire di immaginare di vivere una vita diversa, magari grazie ad una vincita da capogiro. Presi dai vari impegni quotidiani, infatti, può capitare di desiderare di staccare finalmente la spina e sperare di essere baciati dalla dea bendata. Non a caso sono in molti a tentare ogni giorno la fortuna attraverso uno dei tanti giochi disponibili.

Tra questi si annovera ad esempio il Superenalotto, che vedere ogni giocatore utilizzare una strategia diversa. A partire dai numeri ritardatari fino ad arrivare ai sistemisti, infatti, sono vari i metodi utilizzati per poter scegliere quali numeri giocare. Come noto non esiste una formula magica, ma allo stesso tempo non si possono non osservare le varie vincite da urlo realizzate nel corso degli anni, come ad esempio quella registrata proprio nel corso dell’ultima estrazione, che ha avuto luogo giovedì 25 marzo.

Superenalotto, colpo da urlo: centrato “5+1” da 606 mila euro

Il jackpot in vista della prossima estrazione ha raggiunto quota 127,6 milioni di euro. Durante l’ultimo concorso, infatti, nessuno è riuscito a centrare il tanto ambito 6. Allo stesso tempo c’è chi può sorridere, in quanto è riuscito a portarsi a casa una cifra da capogiro centrando un “5+1” da 606.679,48 euro. La schedina vincente è stata giocata a Siena, per l’esattezza presso la tabaccheria in via Banchi di Sotto 31. A quanto pare i numeri sono stati definiti grazie al sistema Quick Pick, ovvero scelti in modo causale dal sistema.

Una cifra da capogiro, in grado indubbiamente di trasformare, in meglio, la vita del fortunato giocatore e garantire una maggiore tranquillità economica. La combinazione vincente dell’ultimo concorso del Superenalotto, ricordiamo, è la seguente: 15 28 30 52 75 86. Numero jolly: 37, mentre numero superstar 32. Oltre al 5+1 sono stati realizzati anche sei “5” da 32.667,36 euro ciascuno. Mentre per quanto riguarda le altre vincite, sono stati realizzati:

472 giocatori hanno centrato 4 punti , aggiudicandosi 423,79 euro;

, aggiudicandosi 423,79 euro; 21.631 con 3 punti , vincendo 27,80 euro ciascuno;

, vincendo 27,80 euro ciascuno; 328.122 con 2 punti, vincendo ben 5,68 euro.

Ma non solo, sono state realizzate vincite con cifre non affatto indifferenti anche grazie al 4 stelle, con due persone che sono riuscite a portarsi a casa 42.379 euro ognuno. Delle vincite senz’ombra di dubbio importanti, con il jackpot che nel frattempo continua a volare.