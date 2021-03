La tabaccheria fortunata che sforna vincite a raffica. Gratta e vinci, totocalcio e tanto ancora. L’ultimo successo.

La tabaccheria dei sogni abita a Capannori, in provincia di Lucca. Li, da anni, ormai, si susseguono incredibili vincite tra totocalcio gratta e vinci ed altri giochi a premi. Osteria di Lammari è ormai noto a tutti come ricevitoria fortunata, e tutti, almeno una volta settimana vi tentano la fortuna. Anche in questo caso, la fortuna ha baciato l’ennesimo tentativo avvenuto proprio li, nella ricevitoria fortunata di Capannori, un biglietto tra tanti.

Una donna, tornata da lavoro, un pacchetto di sigarette ed un gratta e vinci. Qualche minuto per grattare il biglietto, ed ecco i salti di gioia. 50mila euro vinti, dal biglietto fortunato staccato dalla ricevitoria. Immaginabile la soddisfazione di cliente e titolare. Persona del posto, conosciuta, cliente fisso, ed ancora un’altra vincita. L’ultima, qualche settimana prima, ben 35mila euro vinti sempre li. Sempre nello stesso posto.

Pioggia di soldi alla tabaccheria dei sogni: il sogno Totocalcio da 4 miliardi

Altra storica vincita per la tabaccheria di Capannori. Nel 1997, una clamorosa vittoria al Totocalcio, porto al fortunato vincitore la bellezza di quasi 4 miliardi delle vecchie lire, una vincita da sogno che fece risaltare agli occhi delle cronache la tabaccheria Osteria di Capannori. Un luogo fortunato, senza alcun dubbio, un luogo in cui i sogni diventano realtà, e dove tutti arrivano a cercare la fortuna, e molto spesso riescono a trovarla.

Marco Lera, titolare della tabaccheria, ha cosi dichiarato: “Anche in questo caso è una signora conosciuta che, tornando dal lavoro, si è fermata alla tabaccheria, ha comprato le sigarette e un gratta e vinci da 20 euro. Appena grattato mi ha chiamato incredula e felice per dirmi della vincita. Una bella cifretta, siamo davvero felici di portare così fortuna ai nostri clienti e compaesani, soprattutto in questo periodo particolarmente difficile un aiuto economico”.

Tutto è possibile nella tabaccheria dei sogni, tutto è possibile in quel luogo baciato dalla fortuna, lo sanno in molti, ed in tanti, continuano a vincere.