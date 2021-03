Vince al lotto ma non ritira il premio, la notizia è di qualche ora fa ma la realtà è che ci sono milioni mai riscossi: incredibile ma vero.

Tanta fatica (e tanto denaro) per raggiungere un sogno, e poi lasciarlo lì dov’era. Si cerca ardentemente il bacio della dea bendata e quando te lo concede, tu non ricambi. Stiamo parlando delle innumerevoli vincite alle più svariate lotterie italiane che non sono mai state riscosse. Vuoi per colpa della disattenzione, oppure perché si è persi un tagliando, o ancora magari si è diventati ricchi improvvisamente da non pensare lontanamente alla giocata.

Posso essere molti i motivi che portano a dimenticare un tesoro che poi resta nel forziere dello Stato. L’ultima ‘sbadataggine’ in ordine cronologico riguarda una vincita al Lotto avvenuta a Trieste. Hanno giocato 1 euro su un terno e ne hanno vinti 4.140 ma nessuno, alla 102 tabaccheria e pet cornet, si è presentato ad incassare.

I “dimentichini” rientrano in tutte le categorie di gioco gratta e vinci, superenalotto, lotto e lotterie. Ma dove finisce il denaro mai ritirato? Niente panico, non è perso, viene gentillmente concesso a giocatori più attenti. Sarà rimesso in gioco per l’estrazione successiva. Ma quante volte è successo un evento simile?

Le vincite dimenticate