Iliad non detiene più la leadership dei prezzi più convenienti per la telefonia mobile. Un noto operatore ha ideato delle tariffe decisamente migliori

Iliad è stata la compagnia telefonica protagonista del mese di giugno. A suon di offerte il gestore francese ha guadagnato ancora più consensi diventando a tutti gli effetti la quarta compagnia in Italia.

I competitor però non stanno a guardare e si stanno attrezzando per non farsi trovare impreparati in vista dell’estate 2021 che si preannuncia alquanto scoppiettante sotto questo punto di vista. In particolar modo la Tim ha preso le contromisura varando delle offerte decisamente da capogiro, che in molti cercheranno di non lasciarsi scappare.

LEGGI ANCHE >>> Offerte telefoniche, Iliad vs Very Mobile: vantaggi e svantaggi a colpi di Giga

Iliad superata da Tim: le tariffe da non perdere

Tra le migliori proposte per i clienti TIM c’è senz’altro la Gold Pro. Chi opta per questa soluzione riceve un pacchetto tutto incluso che prevede chiamate senza limiti, SMS da inviare a tutti e 70 Giga per navigare in Internet. Il prezzo mensile per poterne usufruire è di 7,99 euro al mese.

Altra ghiotta occasione è la Steel Pro con cui gli utenti hanno accesso a chiamate ed SMS illimitati e 50 Giga per la navigazione in rete in 4G. Il tutto ad un costo mensile di 6,99 euro per ogni mese di servizio.

Tutti gli abbonati che desiderano sottoscrivere queste promozioni di Tim dovranno pagare un’ulteriore quota di 10 euro. Ciò avviene con la portabilità del numero da Vodafone, WindTre, Iliad e altri gestori che avviene entro 30 giorni lavorativi. Non è possibile prendere scorciatoie online visto che il servizio è attivabile solo negli store ufficiali Tim situati sul territorio nazionale.

LEGGI ANCHE >>> Tim, Iliad, WindTre e Vodafone, la battaglia continua: offerte mai viste

Insomma, la voce grossa di Iliad ha subito provocato una serie di effetti a catena. Non è da escludere che queste iniziative siano solo le prime di una lunga serie che potrebbero rivoluzionare il mondo della telefonia.