Da TIM a Vodafone, da WindTre a Iliad: i gestori telefonici propongono uno stock di offerte che alza alle stelle il livello di competizione. E competitività.

Piatto ricco, mi ci ficco. Un proverbio valido più che mai quando si tratta di compagnie telefoniche, considerando che i cambiamenti di tariffa sono praticamente all’ordine del giorno. E il concetto va tenuto d’occhio soprattutto d’estate, periodo di particolare abbondanza per quanto riguarda le offerte di abbonamento telefonico. TIM, ma anche Vodafone, Iliad e WindTre: tutte, secondo le loro prerogative, mettono a disposizione uno stock di offerte particolarmente vantaggiose, allargando sì la concorrenza ma anche spartendosi il ventaglio di possibilità, considerando il bacino di clientela potenziale.

L’impegno per garantire agli utenti le tariffe migliori è un mantra per tutte. Naturalmente, chi è già fidelizzato non avrà particolari difficoltà a scegliere l’usato sicuro. Forte anche delle nuove offerte del proprio operatore di fiducia. Ma l’ampiezza del ventaglio offre un’importante variante per chi volesse tentare nuove strade per qualsiasi motivazione. E l’estate 2021 si presenta particolarmente prodiga di offerte a costi vantaggiosi.

LEGGI ANCHE >>> Wind Tre sfida ancora Iliad: la nuova vantaggiosa offerta arancione

Da Tim a Iliad: tutte le offerte da tenere d’occhio

Per quanto riguarda TIM, chi è già cliente può guardare con occhio interessato alla tariffa TIM Gold Pro. Una ricaricabile che godrà di telefonate senza limiti verso tutti, Sms e 70 giga per la navigazione in internet, a un costo di rinnovo mensile di 7,99 euro. A rivaleggiare arriva Vodafone con Special 100 Giga. Stesso discorso: telefonate senza limiti verso tutti, Sms illimitati e ben 100 giga di navigazione in internet. Il costo, anche per questo, sale a 9,99 euro.

LEGGI ANCHE >>> Iliad, arriva la prima SIM Top Numbers: quanto costa e dove trovarla

Iliad presenta il solito problema, che ha attirato l’attenzione anche delle associazioni di consumatori. Le nuove offerte valgono per i nuovi clienti e, per chi entra, saranno definitive. Tuttavia, la Flash 120 risulta particolarmente vantaggiosa. A un costo di 9,99 euro al mese per il rinnovo, chi apre il contratto con questa tariffa godrà di telefonate senza limiti, Sms verso tutti e 120 giga di internet. Una proposta decisamente appetibile ma di contro c’è l’impossibilità di variare per quando arriveranno proposte migliori. Per quanto riguarda WindTre, ecco WindTre Star+. Chi sceglie il gestore arancione, beneficerà di 70 giga di internet, Sms illimitati e chiamate verso tutti senza limiti a 7,99 euro. C’è solo l’imbarazzo della scelta.