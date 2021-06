Wind Tre cala gli assi con l’estate alle porte. Il colosso delle telecomunicazioni lancia ancora la sfida al concorrente Iliad.

Wind Tre affina le unghie in vista dell’estate e lancia un’altra incredibile offerta per i nuovi clienti che vorranno aderire alle sue ormai continue promozioni. Parliamo di Wind Tre Star + opzione che garantisce una offerta specifica ritenuta da molti superiore per vantaggi a quella offerta di Iliad, nello specifico si avranno soglie di consumo meno estese rispetto al concorrente ma con un prezzo nettamente inferiore che di sicuro attirerà migliaia e migliaia di utenti.

Nello specifico parliamo di una offerta che comprende chiamate ed sms senza limiti verso tutti, fissi e mobili. 100 gb di connessione internet. Il tutto ad un prezzo davvero eccezionale, 7,99 euro al mese. Chiaramente, come spesso capita in certi casi l’offerta sarà dedicata ai nuovi clienti e non anche a chi è già cliente Wind Tre. Il costo dell’offerta in se sarà di 10 euro, questo per l’acquisto della nuova sim utile per attivare l’offerta.

Wind Tre sfida ancora Iliad: i clienti protestano per l’impossibilità di cambiare tariffa

Sempre più utenti ormai hanno aggiunto la loro voce a quella delle associazioni di categoria contro gli abusi, a loro parere da parte dei gestori, che impedirebbero la libertà per l’utente di muoversi a proprio piacimento tra le offerte che i vari gestori telefonici propongono mese dopo mese. La maggior parte di esse, infatti, è dedicata esclusivamente a nuovi clienti, cosi come nel caso specifico dell’ultima offerta Wind Tre. I clienti, insomma, non ci stanno.

La stessa Iliad di recente ha ricevuto una denuncia ufficiale da parte del Codacons per l’impossibilità offerta ai suoi clienti di aderire alle nuove proposte lanciate sul mercato. La cosa, in realtà riguarderebbe tutti i gestori di telefonia mobile e non solo. E’ ormai prassi per ogni tipo di azienda dedicare offerte speciali esclusivamente a chi intende diventare nuovo cliente, escludendo, di fatto chi lo è già.

La prassi comune offre alle aziende le opportunità di avere sempre nuovi clienti ma di fatto di non tutelare abbastanza chi lo è già. Logiche perverse di un mercato che ormai sembra non avere più regole.